КАЛИНИЧЕНКО: «Если бы Милевский не забил Швейцарии, он бы сам застрелился»

Бывший игрок сборной Украины Максим Калиниченко поделился воспоминаниями о послематчевой серии пенальти со сборной Швейцарии в рамках 1/8 финала ЧМ-2006, вспомнив об ударе Артема Милевского «паненкой».



«Если бы он тогда не забил, его бы сам Блохин пошел и разорвал на месте. Хоть он и не смотрел вроде, по-моему, даже в раздевалку ушел. Думаю, что если бы Милевский тогда не забил, он бы сам где-то достал ствол и застрелился. Прямо там. Представьте: молодой 20-летний парень исполнил «паненку» да еще и не забил. Я не могу себе такое представить, прямо пешком бы пошел домой. Но это говорит о характере», – сказал Калиниченко.

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