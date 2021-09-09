КАЛИНИЧЕНКО: «Если бы Милевский не забил Швейцарии, он бы сам застрелился»

Бывший игрок сборной Украины вспомнил, как Артем исполнил «паненку» в послематчевой серии пенальти

  • 09.09.2021 14:58
  • 1435 просмотров
  • 1 комментарий
КАЛИНИЧЕНКО: «Если бы Милевский не забил Швейцарии, он бы сам застрелился»
© УАФ. Артем Милевский

Бывший игрок сборной Украины Максим Калиниченко поделился воспоминаниями о послематчевой серии пенальти со сборной Швейцарии в рамках 1/8 финала ЧМ-2006, вспомнив об ударе Артема Милевского «паненкой».
 
«Если бы он тогда не забил, его бы сам Блохин пошел и разорвал на месте. Хоть он и не смотрел вроде, по-моему, даже в раздевалку ушел. Думаю, что если бы Милевский тогда не забил, он бы сам где-то достал ствол и застрелился. Прямо там. Представьте: молодой 20-летний парень исполнил «паненку» да еще и не забил. Я не могу себе такое представить, прямо пешком бы пошел домой. Но это говорит о характере», – сказал Калиниченко.

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Источник — Бомбардир

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    potemkin78
    online
    potemkin78, 09.09.2021 15:29
    0
    скорее бы отравился печеньем в баре
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