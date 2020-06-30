МИЛЕВСКИЙ – о пенальти в ворота Швейцарии: «Паненкой сейчас бы не бил»

Бывший игрок сборной Украины не ожидал принять участие в том поединке

  • 30.06.2020 15:55
  • 816 просмотров
  • 3 комментария
МИЛЕВСКИЙ – о пенальти в ворота Швейцарии: «Паненкой сейчас бы не бил»
© УАФ. Артем Милевский

35-летний экс-форвард сборной Украины Артем Милевский вспомнил, как дебютировал в плей-офф чемпионата мира-2006, выйдя на замену в матче 1/8 финала против Швейцарии.

«Когда Андрей Воронин «сломался», Владимирович (Олег Блохин - прим.) уже махал мне: «Давай, давай, давай, выходи на дополнительное время. Я конечно не ожидал такого поворота событий... А потом начался ад, который продолжался 30 минут.

Пенальти Швейцарии? «Паненкой» я бы сейчас точно не ударил», – сказал Милевский.

Напомним, сборная Украины выиграла матч в серии послематчевых пенальти и вышла в 1/4 финала на Италию.

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Источник — ПроФутбол

(1 голос)

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Комментарии
    Axmetov10
    online
      Axmetov10, 30.06.2020 16:49
    -2
    был молод,глуп,сейчас конечно не бил бы.Просто представь,что не забил бы,дома бы тогда с гомном сьели бы,и возможно карьера пошла бы по другому сценарию
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    umnuy2
      umnuy2, 30.06.2020 16:30
    -1
    Крутой миля
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    dd dent
    online
      dd dent, 30.06.2020 16:00
    -1
    А зря, вышло неплохо) Вообще странно че миля в сбу нормально играл, а в дк умудрился слиться так бездарно когда блоха пришел, а мог ведь баран играть еще долгие годы
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