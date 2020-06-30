МИЛЕВСКИЙ – о пенальти в ворота Швейцарии: «Паненкой сейчас бы не бил»

35-летний экс-форвард сборной Украины Артем Милевский вспомнил, как дебютировал в плей-офф чемпионата мира-2006, выйдя на замену в матче 1/8 финала против Швейцарии.

«Когда Андрей Воронин «сломался», Владимирович (Олег Блохин - прим.) уже махал мне: «Давай, давай, давай, выходи на дополнительное время. Я конечно не ожидал такого поворота событий... А потом начался ад, который продолжался 30 минут.

Пенальти Швейцарии? «Паненкой» я бы сейчас точно не ударил», – сказал Милевский.

Напомним, сборная Украины выиграла матч в серии послематчевых пенальти и вышла в 1/4 финала на Италию.