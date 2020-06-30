ВИДЕО. 14 лет назад Украина сыграла в 1/4 финала чемпионата мира

Команда Олега Блохина уступила будущим чемпионам

  • 30.06.2020 14:20
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ВИДЕО. 14 лет назад Украина сыграла в 1/4 финала чемпионата мира
© ФИФА

30 июня 2006 в Гамбурге сборная Украины провела матч 1/4 финала чемпионата мира-2006.

Команда Олега Блохина крупно уступила сборной Италии (0:3), которая впоследствии выиграла турнир. Стоит отметить, что счет матча не совсем точно отобразил события на поле: украинцы первыми пропустили, но имели несколько великолепных возможностей, чтобы отыграться. 

К сожалению, реализация хромала, а итальянцы за счет разницы в классе еще дважды сумели огорчить украинцев ближе к завершению встречи.

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Владимир Клепач, Sport.ua

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