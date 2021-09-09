Александр КУЧЕРЕНКО: «Победы Волыни впереди»

29-летний украинский защитник Александр Кучеренко рассказал о подписании контракта с «Волынью» и прокомментировал поражение команды в матче седьмого тура с «Оболонью» (0:1).

«Позвонили, сказали, что будет хороший проект, и в нем видят меня. Я подумал, поговорил с женой и принял решение поехать в «Волынь», контракт подписал пока до конца сезона.

В матче с «Оболонью» не хватило свежести, в атаке — креатива и мастерства. В принципе, «Оболонь» в защите сыграла хорошо, но наша команда старалась как могла.

Наши победы впереди, настроение в команде нормальное. Нужно хорошо восстановиться и двигаться дальше. Чемпионат длинный, все может поменяться в турнирной таблице», — сказал Кучеренко.

29-летний Кучеренко предыдущие четыре сезона отыграл за «Ингулец». До этого в его профессиональной карьере были краматорский «Авангард» и «Зирка».