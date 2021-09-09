КАЛИНИЧЕНКО – об отставке Шевченко: «Со стороны это такой бред, я офигел»

Бывший игрок сборной Украины шокирован происходящем в украинском футболе

  • 09.09.2021 14:24
  • 2749 просмотров
  • 4 комментария
КАЛИНИЧЕНКО – об отставке Шевченко: «Со стороны это такой бред, я офигел»
© УАФ. Андрей Шевченко

Бывший игрок сборной Украины Максим Калиниченко рассказал, как воспринял внезапный уход Андрей Шевченко с поста главного тренера сборной Украины.
 
«Да это такой бред был со стороны. Честно, я офигел. Андрей говорил, что контракт согласован до 2022 года. Выходит новость, я такой – не понял, кто это шутит? А потом смотрю – бам-бам-бам, пошло. Тут же в голове: «Подождете, у нас же через месяц отбор, кто?». Понятно, что сразу про Реброва подумали, но он же только подписал контракт. Неужели не было коммуникации?

Я просто не понимаю, почему так плохо сработал менеджмент УАФ. О решении Шевченко Павелко должен был знать раньше», – сказал Калиниченко.

Ранее УАФ официально пояснила, почему с Шевченко не был продлен контракт

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Источник — Бомбардир

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Поручик Ржевский
    Поручик Ржевский, 09.09.2021 15:18
    0
    Шева всё прекрасно знал. И сам молчал, т.к. в итальянской прессе его сватали в Милан после Евро.
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    Face Control
    Face Control, 09.09.2021 14:46
    0
    Он так мило часто появляется в эфирах МАТЧ ТВ.
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    CheMP
    CheMP, 09.09.2021 14:32
    -3
    Пазик жеж "синяя чайка",чему ты удивляешься?
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    Liverpool1982r
    online
    Liverpool1982r, 09.09.2021 14:32
    +2
    Та й добре він іграв одним складом і мучив тих іграків
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