КАЛИНИЧЕНКО – об отставке Шевченко: «Со стороны это такой бред, я офигел»

Бывший игрок сборной Украины Максим Калиниченко рассказал, как воспринял внезапный уход Андрей Шевченко с поста главного тренера сборной Украины.



«Да это такой бред был со стороны. Честно, я офигел. Андрей говорил, что контракт согласован до 2022 года. Выходит новость, я такой – не понял, кто это шутит? А потом смотрю – бам-бам-бам, пошло. Тут же в голове: «Подождете, у нас же через месяц отбор, кто?». Понятно, что сразу про Реброва подумали, но он же только подписал контракт. Неужели не было коммуникации?

Я просто не понимаю, почему так плохо сработал менеджмент УАФ. О решении Шевченко Павелко должен был знать раньше», – сказал Калиниченко.

Ранее УАФ официально пояснила, почему с Шевченко не был продлен контракт