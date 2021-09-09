Иван ГЕЦКО: «Счет не по игре. Чехи заслуживали большего»

Экс-игрок сборной Украины Иван Гецко высказался после товарищеского матча Чехия – Украина (1:1).

«Счет не по игре. Чехи заслуживали большего. Хотя все вроде бы складывалось удачно для нашей сборной. В дебюте рефери просто пожалел и не удалил Александра Зинченко за грубую игру, хозяева не использовали несколько голевых моментов. А стоило гостям впервые появиться у ворот чехов, как они сразу же забили.

Доминировали хозяева и во втором тайме, однако продолжали промахиваться с выгодных позиций. Наши слишком откровенно играли на удержание счета и в итоге, поплатились. Целая цепочка досадных ошибок украинцев во время последней атаки чехов, позволила Матею Выдре оказаться без опеки и нанести разящий удар: Денис Бойко был бессилен выручить.

Создается впечатление, что для наших игроков компенсированное время становится проблемой, они не держат удар, паникуют, теряют концентрацию и пропускают. Это не может не беспокоить, ведь впереди решающие поединки отбора в финальную часть чемпионата мира», - сказал Гецко.