Иван ГЕЦКО: «Счет не по игре. Чехи заслуживали большего»

Известный эксперт высказался о ничьей сборной Украины

  • 09.09.2021 13:28
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Иван ГЕЦКО: «Счет не по игре. Чехи заслуживали большего»
© repre.fotbal.cz

Экс-игрок сборной Украины Иван Гецко высказался после товарищеского матча Чехия – Украина (1:1).

«Счет не по игре. Чехи заслуживали большего. Хотя все вроде бы складывалось удачно для нашей сборной. В дебюте рефери просто пожалел и не удалил Александра Зинченко за грубую игру, хозяева не  использовали несколько голевых моментов. А стоило  гостям впервые появиться у ворот чехов, как они сразу же забили.

Доминировали хозяева и во втором тайме, однако продолжали промахиваться с выгодных позиций. Наши слишком откровенно играли на удержание счета и в итоге, поплатились. Целая цепочка досадных ошибок украинцев  во время последней  атаки чехов, позволила Матею Выдре оказаться  без опеки и нанести разящий удар: Денис Бойко был бессилен выручить.

Создается впечатление, что для наших игроков компенсированное время становится проблемой, они не держат удар, паникуют, теряют концентрацию и пропускают. Это не может не беспокоить, ведь впереди решающие поединки отбора в финальную часть чемпионата мира», - сказал Гецко.

 

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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