ПЕТРАКОВ – журналисту: «Должен вам позвонить и спросить, как играть?»

Наставник сборной Украины выплеснул немного эмоций на послематчевой пресс-конференции

  • 09.09.2021 13:10
  • 2212 просмотров
  • 10 комментариев
ПЕТРАКОВ – журналисту: «Должен вам позвонить и спросить, как играть?»
© УАФ

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков жестко ответил на вопрос журналиста о решении не менять игровую схему с тремя центральными защитниками после травмы Сергея Кривцова в матче с Чехией (1:1).
 
– Вы продолжили играть с тремя защитниками после травмы Кривцова. Схема важнее кадров?
– А я должен вам позвонить по телефону и спросить, как играть? Или как?
 
– Не меняете ли вы схему? Она постоянная для сборной?
– Ну, я так играю. Почему я должен менять схему? Скажите мне, почему? Потому что вы хотите, чтобы я поменял схему? Я же главный тренер. Понимаете? Я – главный тренер, я играю по такой схеме. Почему я должен менять схему?
 
– Казалось, что Соболь не сможет играть в центре.
– Соболь отыграл? Я поставил, он отыграл. Разве вам не нравится? Что же делать. Вам не нравится эта сборная. Не всем же я должен нравиться, – сказал Петраков.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Трибуна

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Kevko
    Kevko, 09.09.2021 13:48
    0
    Журналист задал нормальные вопросы. В принципе, вопросы по делу.
    Право Петракова самостоятельно определять модель игры. Но при этом не нужно "пылить", когда тебе журналисты задают вопросы по делу.
    Ссылка
    potemkin78
    online
    potemkin78, 09.09.2021 13:37
    0
    Евгений Семыкин, 09.09.2021 13:32
    А как вы определяете элиту? По каким критериям?
    Петраков - вершина Ю20. Взрослого не было никогда
    Вернидуб, Григорчук - гроза чемпионатов ниже нашего.
    Маркевич и Павлов - ну это уже принято считать их в топе по умолчанию, типа так повелось. По факту - ни один ничего не выиграл, Мирон вообще "кабинетил" последние годы и назначал Ротаня, курировал сборные которые то кантоны то тренеры тикают )
    Ребров - вопросов нет, в нашем чемпионате победитель, другие тоже.
    как вы смогли этих АБСОЛЮТНО разнейших людей всех причесать под одну кашолку?
    не согласен токо по Павлову, он выиграл чемп и взял кубок
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    Евгений Семыкин, 09.09.2021 13:32
    0
    alefteev77, 09.09.2021 13:25
    Петраков, Маркевич, Вернидуб, Григорчук, Павлов, Ребров - це сучасна тренерська еліта України. Лобановський та Кучеревський - це наші найбільш видатні українські тренери в історії.
    -
    Шевченко - як самостійний спеціаліст (без Тассотті та Мальдери), на мою думку, однозначно слабший кожного з перерахованих.
    -
    Тому журналістам, експертам, а особливо футболістам треба більше поваги по Олександра Васильовича.
    А как вы определяете элиту? По каким критериям?
    Петраков - вершина Ю20. Взрослого не было никогда
    Вернидуб, Григорчук - гроза чемпионатов ниже нашего.
    Маркевич и Павлов - ну это уже принято считать их в топе по умолчанию, типа так повелось. По факту - ни один ничего не выиграл, Мирон вообще "кабинетил" последние годы и назначал Ротаня, курировал сборные которые то кантоны то тренеры тикают )
    Ребров - вопросов нет, в нашем чемпионате победитель, другие тоже.
    как вы смогли этих АБСОЛЮТНО разнейших людей всех причесать под одну кашолку?
    Ссылка
    potemkin78
    online
    potemkin78, 09.09.2021 13:32
    0
    Петраков, Маркевич, Вернидуб, Григорчук? и коко єта єлита віиграла трофеев?
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 09.09.2021 13:25
    0
    Петраков, Маркевич, Вернидуб, Григорчук, Павлов, Ребров - це сучасна тренерська еліта України. Лобановський та Кучеревський - це наші найбільш видатні українські тренери в історії.
    -
    Шевченко - як самостійний спеціаліст (без Тассотті та Мальдери), на мою думку, однозначно слабший кожного з перерахованих.
    -
    Тому журналістам, експертам, а особливо футболістам треба більше поваги по Олександра Васильовича.
    Ссылка
    potemkin78
    online
    potemkin78, 09.09.2021 13:24
    0
    то есть плана Б нет?
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    Евгений Семыкин, 09.09.2021 13:23
    +4
    Повышает ставки в разы )
    Теперь либо вознесут либо в случае неудачи будет полностью растоптан общественностью... Но крут однозначно, и рисковый )
    Ссылка
    Max123
    online
    Max123, 09.09.2021 13:22
    -3
    Дед поплыл. Обычный вопрос, а он уже врагов ищет. Вот например в Германии некоторые тренеры несколько раз за игру игровую схему меняют, а этот даже не представляет себе такое...
    Ссылка
    Azaka
    Azaka, 09.09.2021 13:20
    0
    Адміни виправьте орфографічні помилки.
    Ссылка
    nordi
    online
    nordi, 09.09.2021 13:16
    +12
    А мені збірна подобається. Навіть у грі з Чехами, товариській грі, без багатьох ключових гравців, на чужому полі був темп, було бажання, були моменти. Молодець тренер. А от спілкуванню з пресою ще треба дуже багато вчитись
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности