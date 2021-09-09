ПЕТРАКОВ – журналисту: «Должен вам позвонить и спросить, как играть?»

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков жестко ответил на вопрос журналиста о решении не менять игровую схему с тремя центральными защитниками после травмы Сергея Кривцова в матче с Чехией (1:1).



– Вы продолжили играть с тремя защитниками после травмы Кривцова. Схема важнее кадров?

– А я должен вам позвонить по телефону и спросить, как играть? Или как?



– Не меняете ли вы схему? Она постоянная для сборной?

– Ну, я так играю. Почему я должен менять схему? Скажите мне, почему? Потому что вы хотите, чтобы я поменял схему? Я же главный тренер. Понимаете? Я – главный тренер, я играю по такой схеме. Почему я должен менять схему?



– Казалось, что Соболь не сможет играть в центре.

– Соболь отыграл? Я поставил, он отыграл. Разве вам не нравится? Что же делать. Вам не нравится эта сборная. Не всем же я должен нравиться, – сказал Петраков.