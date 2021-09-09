ПЕТРАКОВ – журналисту: «Должен вам позвонить и спросить, как играть?»

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков жестко ответил на вопрос журналиста о решении не менять игровую схему с тремя центральными защитниками после травмы Сергея Кривцова в матче с Чехией (1:1).
– Вы продолжили играть с тремя защитниками после травмы Кривцова. Схема важнее кадров?
– А я должен вам позвонить по телефону и спросить, как играть? Или как?
– Не меняете ли вы схему? Она постоянная для сборной?
– Ну, я так играю. Почему я должен менять схему? Скажите мне, почему? Потому что вы хотите, чтобы я поменял схему? Я же главный тренер. Понимаете? Я – главный тренер, я играю по такой схеме. Почему я должен менять схему?
– Казалось, что Соболь не сможет играть в центре.
– Соболь отыграл? Я поставил, он отыграл. Разве вам не нравится? Что же делать. Вам не нравится эта сборная. Не всем же я должен нравиться, – сказал Петраков.
Источник — Трибуна
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Право Петракова самостоятельно определять модель игры. Но при этом не нужно "пылить", когда тебе журналисты задают вопросы по делу.
Петраков - вершина Ю20. Взрослого не было никогда
Вернидуб, Григорчук - гроза чемпионатов ниже нашего.
Маркевич и Павлов - ну это уже принято считать их в топе по умолчанию, типа так повелось. По факту - ни один ничего не выиграл, Мирон вообще "кабинетил" последние годы и назначал Ротаня, курировал сборные которые то кантоны то тренеры тикают )
Ребров - вопросов нет, в нашем чемпионате победитель, другие тоже.
как вы смогли этих АБСОЛЮТНО разнейших людей всех причесать под одну кашолку?
-
Шевченко - як самостійний спеціаліст (без Тассотті та Мальдери), на мою думку, однозначно слабший кожного з перерахованих.
-
Тому журналістам, експертам, а особливо футболістам треба більше поваги по Олександра Васильовича.
Петраков - вершина Ю20. Взрослого не было никогда
Вернидуб, Григорчук - гроза чемпионатов ниже нашего.
Маркевич и Павлов - ну это уже принято считать их в топе по умолчанию, типа так повелось. По факту - ни один ничего не выиграл, Мирон вообще "кабинетил" последние годы и назначал Ротаня, курировал сборные которые то кантоны то тренеры тикают )
Ребров - вопросов нет, в нашем чемпионате победитель, другие тоже.
как вы смогли этих АБСОЛЮТНО разнейших людей всех причесать под одну кашолку?
-
Шевченко - як самостійний спеціаліст (без Тассотті та Мальдери), на мою думку, однозначно слабший кожного з перерахованих.
-
Тому журналістам, експертам, а особливо футболістам треба більше поваги по Олександра Васильовича.
Теперь либо вознесут либо в случае неудачи будет полностью растоптан общественностью... Но крут однозначно, и рисковый )
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