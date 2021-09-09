Джокович догнал Федерера по количеству побед над соперниками из топ-10

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович в четвертьфинале US Open обыграл восьмую ракетку мира Маттео Берреттини (5:7, 6:2, 6:2, 6:3).



Для серба это была 224-я победа над соперником из первой десятки мирового рейтинга. По этому показателю серб сравнялся с Роджером Федерером, который ранее лидировал по количеству побед.



Примечательно, что Джокович проиграл при этом меньше матчей – 102, у Федерера – 123 поражения.



По проценту побед над топ-10 выше Новака только Бьорн Борг (71.3% против 68.7%), но общее количество таких матчей у шведа в два раза меньше (164 проти 326).