Джокович догнал Федерера по количеству побед над соперниками из топ-10

Серб продолжает подбираться к рекордам швейцарца

  • 09.09.2021 12:22
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Джокович догнал Федерера по количеству побед над соперниками из топ-10
© Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович в четвертьфинале US Open обыграл восьмую ракетку мира Маттео Берреттини (5:7, 6:2, 6:2, 6:3).
 
Для серба это была 224-я победа над соперником из первой десятки мирового рейтинга. По этому показателю серб сравнялся с Роджером Федерером, который ранее лидировал по количеству побед.
 
Примечательно, что Джокович проиграл при этом меньше матчей – 102, у Федерера – 123 поражения.
 
По проценту побед над топ-10 выше Новака только Бьорн Борг (71.3% против 68.7%), но общее количество таких матчей у шведа в два раза меньше (164 проти 326).

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Источник — ATP Tour

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