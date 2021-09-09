Джокович победил Берреттини и вышел в полуфинал US Open

Первая ракетка мира Новак Джокович стал полуфиналистом Открытого чемпионата США по теннису.
В 1/2 финала сербский теннисист в четырех сетах победил итальянца Маттео Берреттини.
US Open. 1/4 финала
Новак Джокович [1] – Маттео Берреттини [6] – 5:7, 6:2, 6:2, 6:3
В полуфинале Джокович сыграет против Александра Зверева из Германии (№4 ATP).
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Источник — Sport.ua
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