Жозе МОУРИНЬО: «Сейчас я намного лучший тренер, чем когда возглавлял Интер»

Наставник «Ромы» считает опыт своим преимуществом

  • 09.09.2021 12:43
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Жозе МОУРИНЬО: «Сейчас я намного лучший тренер, чем когда возглавлял Интер»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо попросил болельщиков не ожидать грандиозного успеха спустя короткий промежуток времени.

«Я знаю болельщиков этого клуба, но если они думают, что идея состоит в том, чтобы приехать сюда сегодня и выиграть завтра… Это не так. Это неправильный путь. Наш проект хочет построить что-то важное, но устойчивое и думать о будущем.
Сейчас я намного лучший тренер чем тогда, когда возглавлял «Интер», поверьте мне. Все потому, что в этой работе много значит опыт», — сказал Моуриньо.

«Рома» в новом сезоне Серии А стартовала с двух побед. 

Ранее Моуриньо одержал 50-ю победу в чемпионате Италии.

Напомним, что Моуриньо возглавлял «Интер» с 2008 по 2010-й год, с которым дважды становился чемпионом Италии и раз выиграл Лигу чемпионов.

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Источник — ФК Рома

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