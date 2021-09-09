Жозе МОУРИНЬО: «Сейчас я намного лучший тренер, чем когда возглавлял Интер»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо попросил болельщиков не ожидать грандиозного успеха спустя короткий промежуток времени.
«Я знаю болельщиков этого клуба, но если они думают, что идея состоит в том, чтобы приехать сюда сегодня и выиграть завтра… Это не так. Это неправильный путь. Наш проект хочет построить что-то важное, но устойчивое и думать о будущем.
Сейчас я намного лучший тренер чем тогда, когда возглавлял «Интер», поверьте мне. Все потому, что в этой работе много значит опыт», — сказал Моуриньо.
«Рома» в новом сезоне Серии А стартовала с двух побед.
Ранее Моуриньо одержал 50-ю победу в чемпионате Италии.
Напомним, что Моуриньо возглавлял «Интер» с 2008 по 2010-й год, с которым дважды становился чемпионом Италии и раз выиграл Лигу чемпионов.
Источник — ФК Рома
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