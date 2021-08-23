Моуриньо одержал 50-ю победу в чемпионате Италии

В матче 1-го тура итальянской Серии А «Рома» на своем поле выиграла у «Фиорентины» со счетом 3:1.

Для тренера римлян Жозе Моуринью эта победа стала 50-й в Серии А за всю его карьеру. Он достиг этого показателя всего за 77 игр — это лучший показатель среди всех тренеров.

Ранее в чемпионате Италии он возглавлял «Интер» (2008-2010).

Также Моуринью принадлежат подобные достижения и в других чемпионатах. В АПЛ («Челси» 2004-2007) он выиграл 50 матчей за 63 игры, а в Ла Лиге, тренируя «Реал» — за 62.