Серия А. Победы Ромы, Болоньи и Наполи

В рамках стартового тура итальянской Серии А «Болонья» обыграла «Салернитану», «Рома» выиграла у «Фиорентины», а «Наполи» одержал победу над «Венецией».
Чемпионат Италии. 1-й тур
«Болонья» – «Салернитана» – 3:2
Голы: Бонаццоли 52 - с пенальти (0:1), Де Сильвестри, 59 (1:1), Кулибали, 70 (1:2), Арнаутович, 75 (2:2), Де Сильвестри, 77 (3:2).
«Рома» – «Фиорентина» – 3:1
Голы: Мхитарян (26), Верету (64, 79) - Миленкович (60)
«Наполи» – «Венеция» – 2:0
Голы: Инсинье (62, пен), Эльмас (73)
Напомним, ранее туринский «Ювентус» сыграл вничью с «Удинезе».
Источник — Sport.ua
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