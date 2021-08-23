Серия А. Победы Ромы, Болоньи и Наполи

Состоялось еще три поединка 1-го тура Серии А

  • 23.08.2021 02:39
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Серия А. Победы Ромы, Болоньи и Наполи
© Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках стартового тура итальянской Серии А «Болонья» обыграла «Салернитану», «Рома» выиграла у «Фиорентины», а «Наполи» одержал победу над «Венецией».

Чемпионат Италии. 1-й тур

«Болонья» – «Салернитана» – 3:2
Голы: Бонаццоли 52 - с пенальти (0:1), Де Сильвестри, 59 (1:1), Кулибали, 70 (1:2), Арнаутович, 75 (2:2), Де Сильвестри, 77 (3:2).

«Рома» – «Фиорентина» – 3:1
Голы: Мхитарян (26), Верету (64, 79) - Миленкович (60)

«Наполи» – «Венеция» – 2:0
Голы: Инсинье (62, пен), Эльмас (73)

Напомним, ранее туринский «Ювентус» сыграл вничью с «Удинезе».

Турнирная таблица

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Источник — Sport.ua

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