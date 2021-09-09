Под руководством Петракова в сборной Украины дебютировало 6 новичков

Двое из них еще и забили голы в дебютный матчах

  • 09.09.2021 11:53
  • 345 просмотров
  • 0 комментариев
Под руководством Петракова в сборной Украины дебютировало 6 новичков
© Павел Кубанов

В сентябрьских матчах сборной Украины под руководством и. о. главного тренера национальной команды Александра Петракова (Казахстан - 2:2, Франция - 1:1, Чехия - 1:1) свои дебютные поединки в составе сине-желтых провели сразу шесть футболистов.
 
Впервые за сборную сыграли защитник киевского «Динамо» Александр Сирота, бэк чешской «Славии» Тарас Качараба, полузащитники луганской «Зари» Сергей Булеца и Владислав Кочергин, а также нападающий «Шахтера» Даниил Сикан и защитник «горняков» Виктор Корниенко.
 
Интересно, что двое последних в своих дебютных встречах, с Казахстаном и Чехией соответственно, еще и отличились забитыми мячами.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская ассоциация футбола

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности