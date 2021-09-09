Под руководством Петракова в сборной Украины дебютировало 6 новичков

В сентябрьских матчах сборной Украины под руководством и. о. главного тренера национальной команды Александра Петракова (Казахстан - 2:2, Франция - 1:1, Чехия - 1:1) свои дебютные поединки в составе сине-желтых провели сразу шесть футболистов.
Впервые за сборную сыграли защитник киевского «Динамо» Александр Сирота, бэк чешской «Славии» Тарас Качараба, полузащитники луганской «Зари» Сергей Булеца и Владислав Кочергин, а также нападающий «Шахтера» Даниил Сикан и защитник «горняков» Виктор Корниенко.
Интересно, что двое последних в своих дебютных встречах, с Казахстаном и Чехией соответственно, еще и отличились забитыми мячами.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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