ВИДЕО. Корниенко открыл счет в Чехии, замкнув передачу от Тымчика

В среду, 8 сентября, проходит товарищеский матч между национальными сборными Чехии и Украины. Команды играют в чешском городе Пльзень на поле стадиона «Дусан Арена».
В середине первого тайма Корниенко открыл счет в Чехии, замкнув передачу от Тымчика.
ГОЛ! 0:1. Виктор Корниенко, 27 мин.
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Источник — Sport.ua
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