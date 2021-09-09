Алексей БЕЛИК: «Атака Украины во втором тайме – катастрофа»

Бывший нападающий сборной Украины Алексей Белик высказался после товарищеского матча Чехия – Украина (1:1).
«Если брать сегодняшнюю игру, тяжело выделить момент, в котором мы были хороши. Вроде бы и перестраивались в обороне неплохо, но была невнимательность. Те моменты, которые создали чехи, могли привезти еще к 1-2 голам.
Отрезок с 15-й минуты до перерыва мне понравился, а второй тайм мы почти все время играли в обороне и просто не знали, как сделать выход из обороны. У нас одни игроки пытались разыграть через короткий пас, другие через длинный пас. У нас почти ничего не получилось во втором тайме впереди, кроме момента Зубкова. Поэтому, что касается атаки во втором тайме – катастрофа», - сказал Белик.
Источник — Футбол 1/2/3
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