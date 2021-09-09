Сборная Украины повторила личный антирекорд

Сыграв 1:1 на выезде с чехами, сборная Украина продлила свою серию с пропущенными мячами на чужих полях до 9 матчей. И тем самым повторила личный антирекорд 17-летней давности. Последний раз украинцы играли на «ноль» в гостях 7 сентября 2019 года, одержав победу над Литвой в отборочном турнире чемпионата Европы со счетом 3:0. К слову, приближается к «рекорду» и общая пропускная серия нашей команды, которая на сегодняшний день составляет 8 матчей. Более продолжительную серию украинцы имели лишь в 2010-2011 годах - 9 игр.
Самые продолжительные гостевые серии сборной Украины с пропущенными мячами
|
Серия
|
Началась
|
Соперник
|
Счет
|
Завершилась
|
Соперник
|
Счет
|
9
|
30.04.2003
|
Дания
|
0:2
|
17.11.2004
|
Турция
|
3:0
|
9*
|
17.11.2019
|
Сербия
|
2:2
|
|
|
|
6
|
02.06.2007
|
Франция
|
0:2
|
01.06.2008
|
Швеция
|
1:0
|
5
|
26.08.1992
|
Венгрия
|
1:2
|
23.10.1993
|
США
|
1:0
|
5
|
15.03.1994
|
Израиль
|
0:1
|
26.04.1995
|
Эстония
|
1:0
|
5
|
06.09.1995
|
Литва
|
3:1
|
31.08.1996
|
Сев. Ирландия
|
1:0
|
5
|
06.10.2001
|
Польша
|
1:1
|
16.10.2002
|
Сев. Ирландия
|
0:0
|
5
|
17.11.2015
|
Словения
|
1:1
|
06.10.2017
|
Косово
|
2:0
* серия не закончена.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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