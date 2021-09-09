Сборная Украины повторила личный антирекорд

Наша команда пропустила в гостях 9-й матч подряд

  • 09.09.2021 11:22
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  • 1 комментарий
Сборная Украины повторила личный антирекорд
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Сыграв 1:1 на выезде с чехами, сборная Украина продлила свою серию с пропущенными мячами на чужих полях до 9 матчей. И тем самым повторила личный антирекорд 17-летней давности. Последний раз украинцы играли на «ноль» в гостях 7 сентября 2019 года, одержав победу над Литвой в отборочном турнире чемпионата Европы со счетом 3:0. К слову, приближается к «рекорду» и общая пропускная серия нашей команды, которая на сегодняшний день составляет 8 матчей. Более продолжительную серию украинцы имели лишь в 2010-2011 годах - 9 игр.

Самые продолжительные гостевые серии сборной Украины с пропущенными мячами

Серия

Началась

Соперник

Счет

Завершилась

Соперник

Счет

9

30.04.2003

Дания

0:2

17.11.2004

Турция

3:0

9*

17.11.2019

Сербия

2:2

 

 

 

6

02.06.2007

Франция

0:2

01.06.2008

Швеция

1:0

5

26.08.1992

Венгрия

1:2

23.10.1993

США

1:0

5

15.03.1994

Израиль

0:1

26.04.1995

Эстония

1:0

5

06.09.1995

Литва

3:1

31.08.1996

Сев. Ирландия

1:0

5

06.10.2001

Польша

1:1

16.10.2002

Сев. Ирландия

0:0

5

17.11.2015

Словения

1:1

06.10.2017

Косово

2:0

* серия не закончена.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 09.09.2021 11:48
    0
    Надеюсь эти антирекордные серии прервутся в матче с финнами.
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