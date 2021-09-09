Сборная Украины повторила личный антирекорд

Сыграв 1:1 на выезде с чехами, сборная Украина продлила свою серию с пропущенными мячами на чужих полях до 9 матчей. И тем самым повторила личный антирекорд 17-летней давности. Последний раз украинцы играли на «ноль» в гостях 7 сентября 2019 года, одержав победу над Литвой в отборочном турнире чемпионата Европы со счетом 3:0. К слову, приближается к «рекорду» и общая пропускная серия нашей команды, которая на сегодняшний день составляет 8 матчей. Более продолжительную серию украинцы имели лишь в 2010-2011 годах - 9 игр.

Самые продолжительные гостевые серии сборной Украины с пропущенными мячами

Серия Началась Соперник Счет Завершилась Соперник Счет 9 30.04.2003 Дания 0:2 17.11.2004 Турция 3:0 9* 17.11.2019 Сербия 2:2 6 02.06.2007 Франция 0:2 01.06.2008 Швеция 1:0 5 26.08.1992 Венгрия 1:2 23.10.1993 США 1:0 5 15.03.1994 Израиль 0:1 26.04.1995 Эстония 1:0 5 06.09.1995 Литва 3:1 31.08.1996 Сев. Ирландия 1:0 5 06.10.2001 Польша 1:1 16.10.2002 Сев. Ирландия 0:0 5 17.11.2015 Словения 1:1 06.10.2017 Косово 2:0

* серия не закончена.