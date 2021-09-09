Александр ГОЛОВКО: «Ничья сейчас в трендах»

Специалист – о результате спарринга сборных Украины и Чехии

  • 09.09.2021 11:08
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Александр ГОЛОВКО: «Ничья сейчас в трендах»
© Футбол 1/2/3. Александр Головко

Экс-игрок сборной Украины Александр Головко высказался после товарищеского матча Чехия – Украина (1:1).

«Ничья сегодня в трендах. Ничейный результат программировался. Если брать в общем игру, то, наверное, игра была ничейной. До какого-то момента нам по-настоящему везло, потому что с экспериментальной линией обороны хорошо, что пропустили один. Результат, который должен был быть, он и случился», - подытожил Головко.

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Источник — Футбол 1/2/3

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