Александр ГОЛОВКО: «Ничья сейчас в трендах»

Экс-игрок сборной Украины Александр Головко высказался после товарищеского матча Чехия – Украина (1:1).
«Ничья сегодня в трендах. Ничейный результат программировался. Если брать в общем игру, то, наверное, игра была ничейной. До какого-то момента нам по-настоящему везло, потому что с экспериментальной линией обороны хорошо, что пропустили один. Результат, который должен был быть, он и случился», - подытожил Головко.
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Источник — Футбол 1/2/3
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