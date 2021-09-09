Александр ГОЛОВКО: «Ничья сейчас в трендах»

Экс-игрок сборной Украины Александр Головко высказался после товарищеского матча Чехия – Украина (1:1).

«Ничья сегодня в трендах. Ничейный результат программировался. Если брать в общем игру, то, наверное, игра была ничейной. До какого-то момента нам по-настоящему везло, потому что с экспериментальной линией обороны хорошо, что пропустили один. Результат, который должен был быть, он и случился», - подытожил Головко.