Эмма Радукану – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с четверга на пятницу состоятся полуфиналы US Open у женщин.
Вторыми на корт выйдут Эмма Радукану из Великобритании (№150 WTA) и Мария Саккари из Греции (№18 WTA). Встреча состоится вторым запуском вечерней сессии после первого полуфинала у женщин, ориентировочное время начала матча – в 03:30 по Киеву.
Ранее девушки между собой не играли.
Победительница матча в полуфинале сыграет против Лейлы Фернандес из Канады (№73 WTA) или Арины Соболенко из Беларуси (№2 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции
Источник — Sport.ua
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