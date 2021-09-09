Лейла Фернандес – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с четверга на пятницу состоятся полуфиналы US Open у женщин.



Первыми на корт выйдут Лейла Фернандес из Канады (№73 WTA) и Арина Соболенко из Беларуси (№2 WTA). Встреча состоится первым запуском вечерней сессии, начало – в 02:00 по Киеву.



Ранее девушки между собой не играли.



Победительница матча в полуфинале сыграет против Эммы Радукану из Великобритании (№150 WTA) или Марии Саккари из Греции (№18 WTA).



Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции

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