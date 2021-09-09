Мануэль НОЙЕР: «Наша цель – в следующем году стать чемпионами мира»

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер после победы над Исландии (4:0) в рамках отбора ЧМ-2022.

«Конечно, Лихтенштейн, Армения и Исландия не являются противниками, с которыми вы столкнетесь на чемпионате мира, но все же было важно послать положительный сигнал. Но наша цель — в следующем году стать чемпионами мира. У нас новый тренерский штаб, к нам присоединилось несколько молодых игроков. Невозможно внести столько изменений в одночасье, но мы на правильном пути. Мы хотим продолжать в том же направлении», - сказал Нойер.

В рамках отбора ЧМ-2022 сборная Германии возглавляет группу J.