Мануэль НОЙЕР: «Наша цель – в следующем году стать чемпионами мира»

Лидер сборной Германии ставит максимальные задачи

  • 09.09.2021 10:13
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Мануэль НОЙЕР: «Наша цель – в следующем году стать чемпионами мира»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер после победы над Исландии (4:0) в рамках отбора ЧМ-2022.

«Конечно, Лихтенштейн, Армения и Исландия не являются противниками, с которыми вы столкнетесь на чемпионате мира, но все же было важно послать положительный сигнал. Но наша цель — в следующем году стать чемпионами мира. У нас новый тренерский штаб, к нам присоединилось несколько молодых игроков. Невозможно внести столько изменений в одночасье, но мы на правильном пути. Мы хотим продолжать в том же направлении», - сказал Нойер.

В рамках отбора ЧМ-2022 сборная Германии возглавляет группу J.

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Источник — УЕФА

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