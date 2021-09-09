В матче с Чехией за сборную Украины дебютировало сразу 5 игроков

В матче против Чехии (1:1) за сборную Украины дебютировало сразу 5 игроков. Это 21-летний Александр Сирота, 22-летние Сергей Булеца и Виктор Корниенко, 25-летний Владислав Кочергин и 26-летний Тарас Качараба. Столь массовое пополнение новичков произошло всего 7-й раз за последние 25 лет. К слову, на подобный эксперимент Андрей Шевченко решился в 36-м матче у руля сборной, Михаил Фоменко - в 31-м, Йожеф Сабо - в 19-м, Алексей Михайличенко - в 9-м, Александр Петраков - в 3-м, а Олег Блохин и Мирон Маркевич - в 1-м.
Матчи, в которых за сборную Украины дебютировало 5 игроков (начиная с 1996 года)
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Тренер
|
Новички
|
15.07.1998
|
Польша (д)
|
1:2
|
Йожеф САБО
|
Венглинский, Езерский, Микитин,
|
|
|
|
|
Цихмейструк, Чижевский
|
11.10.2003
|
Македония (д)
|
0:0
|
Олег БЛОХИН
|
Гай, Косырин, Луценко,
|
|
|
|
|
Назаренко, Шершун
|
19.11.2008
|
Норвегия (д)
|
1:0
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
Богуш, Валяев, Девич,
|
|
|
|
|
Красноперов, Слюсар
|
25.05.2010
|
Литва (д)
|
4:0
|
Мирон МАРКЕВИЧ
|
Горяинов, Коноплянка,
|
|
|
|
|
Олейник, Полевой, Федецкий
|
24.03.2016
|
Кипр (д)
|
1:0
|
Михаил ФОМЕНКО
|
Каменюка, Коваленко,
|
|
|
|
|
Малышев, Петряк, Путивцев
|
07.10.2020
|
Франция (г)
|
1:7
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Бущан, Забарный, Зубков,
|
|
|
|
|
Конопля, Чеберко
|
08.09.2021
|
Чехия (г)
|
1:1
|
Александр ПЕТРАКОВ
|
Булеца, Качараба, Корниенко,
|
|
|
|
|
Кочергин, Сирота
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.