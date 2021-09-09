В матче с Чехией за сборную Украины дебютировало сразу 5 игроков

В матче против Чехии (1:1) за сборную Украины дебютировало сразу 5 игроков. Это 21-летний Александр Сирота, 22-летние Сергей Булеца и Виктор Корниенко, 25-летний Владислав Кочергин и 26-летний Тарас Качараба. Столь массовое пополнение новичков произошло всего 7-й раз за последние 25 лет. К слову, на подобный эксперимент Андрей Шевченко решился в 36-м матче у руля сборной, Михаил Фоменко - в 31-м, Йожеф Сабо - в 19-м, Алексей Михайличенко - в 9-м, Александр Петраков - в 3-м, а Олег Блохин и Мирон Маркевич - в 1-м.

Матчи, в которых за сборную Украины дебютировало 5 игроков (начиная с 1996 года)