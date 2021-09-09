В матче с Чехией за сборную Украины дебютировало сразу 5 игроков

За последние 25 лет столь массовое пополнение новичков произошло всего 7-й раз

  • 09.09.2021 09:20
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В матче с Чехией за сборную Украины дебютировало сразу 5 игроков
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В матче против Чехии (1:1) за сборную Украины дебютировало сразу 5 игроков. Это 21-летний Александр Сирота, 22-летние Сергей Булеца и Виктор Корниенко, 25-летний Владислав Кочергин и 26-летний Тарас Качараба. Столь массовое пополнение новичков произошло всего 7-й раз за последние 25 лет. К слову, на подобный эксперимент Андрей Шевченко решился в 36-м матче у руля сборной, Михаил Фоменко - в 31-м, Йожеф Сабо - в 19-м, Алексей Михайличенко - в 9-м, Александр Петраков - в 3-м, а Олег Блохин и Мирон Маркевич - в 1-м.

Матчи, в которых за сборную Украины дебютировало 5 игроков (начиная с 1996 года)

Дата 

Соперник 

Счет

Тренер 

Новички

15.07.1998 

Польша (д) 

1:2 

Йожеф САБО 

Венглинский, Езерский, Микитин,

 

 

 

 

Цихмейструк, Чижевский

11.10.2003 

Македония (д) 

0:0 

Олег БЛОХИН 

Гай, Косырин, Луценко,

 

 

 

 

Назаренко, Шершун

19.11.2008 

Норвегия (д) 

1:0 

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО 

Богуш, Валяев, Девич,

 

 

 

 

Красноперов, Слюсар

25.05.2010 

Литва (д) 

4:0 

Мирон МАРКЕВИЧ 

Горяинов, Коноплянка,

 

 

 

 

Олейник, Полевой, Федецкий

24.03.2016 

Кипр (д) 

1:0 

Михаил ФОМЕНКО 

Каменюка, Коваленко,

 

 

 

 

Малышев, Петряк, Путивцев

07.10.2020 

Франция (г) 

1:7 

Андрей ШЕВЧЕНКО 

Бущан, Забарный, Зубков,

 

 

 

 

Конопля, Чеберко

08.09.2021 

Чехия (г) 

1:1 

Александр ПЕТРАКОВ

Булеца, Качараба, Корниенко,

 

 

 

 

Кочергин, Сирота
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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