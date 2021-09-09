Англия впервые за 25 лет не сделала ни одной замены во время матча

Сборная Англии сыграла вничью с командой Польши (1:1) в рамках квалификации чемпионата мира-2022.

В этом матче наставник англичан Гарет Саутгейт не сделал ни одной замены. Как сообщает Opta, в последний раз сборная Англии провела матч без замен еще в полуфинале Евро-1996, когда уступила Германии по пенальти (5:6).

Также Англия впервые не смогла победить в отборе к ЧМ-2022. Команда шла на серии из 5 побед с общим счетом 17:1.