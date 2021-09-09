Антуан ГРИЗМАНН: «Вернулся в Атлетико благодаря Симеоне»

Антуан Гризманн 9 сентября был официально представлен в качестве игрока «Атлетико». После своего перехода француз поделился эмоциями.
«Я вернулся в «Атлетико» благодаря Симеоне. Он очень повлиял на мою карьеру, здесь я испытал свои лучшие моменты на профессиональном уровне и в личной жизни. Симеоне всегда оказывал огромную поддержку мне и моей семье, это здорово. Для меня честь играть за него», - сказал Гризманн.
Напомним, что Гризманн перебрался в «Атлетико» на правах аренды на сезон.
Источник — Marca
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