Антуан ГРИЗМАНН: «Вернулся в Атлетико благодаря Симеоне»

Антуан Гризманн 9 сентября был официально представлен в качестве игрока «Атлетико». После своего перехода француз поделился эмоциями.

«Я вернулся в «Атлетико» благодаря Симеоне. Он очень повлиял на мою карьеру, здесь я испытал свои лучшие моменты на профессиональном уровне и в личной жизни. Симеоне всегда оказывал огромную поддержку мне и моей семье, это здорово. Для меня честь играть за него», - сказал Гризманн.

Напомним, что Гризманн перебрался в «Атлетико» на правах аренды на сезон.