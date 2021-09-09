Ханс-Дитер ФЛИК: «Мы находимся на правильном пути»

Наставник сборной Германии – о разгромной победе над Исландией

  • 09.09.2021 08:19
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Ханс-Дитер ФЛИК: «Мы находимся на правильном пути»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над Исландией (4:0) в матче отбора ЧМ-2022.

«У нас было всего несколько тренировок. Нашей целью было выиграть три матча, и мы добились ее. Мы сделали шаг вперед. Мы еще не на 100 процентов готовы, но находимся на правильном пути. Ребята воплощают то, что мы из себя представляем.

Вернер? Он сыграл все три матча по 90 минут, что, безусловно, потребовало много энергии. Он также забивал в каждой игре. Поэтому он на правильном пути», - сказал Флик.

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Источник — УЕФА

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