Георгий КОНДРАТЬЕВ: «Нам пришлось очень трудно с Бельгией»

Наставник сборной Беларуси прокомментировал поражение от бельгийской команды (0:1)

  • 09.09.2021 05:32
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Георгий КОНДРАТЬЕВ: «Нам пришлось очень трудно с Бельгией»
© abff.by. Георгий Кондратьев

Главный тренер сборной Беларуси Георгий Кондратьев подвел итоги поражения от Бельгии (0:1) в поединке отбора на ЧМ-2022.

«Что касается матча, то мы оставили на футбольным поле все силы. И это был третий поединок за семь дней, причем неизменно с теми командами, класс которых объективно выше, нежели у нас. Нам пришлось очень трудно, однако ребята выдержали, и я могу только похвалить их за это. Они показали неплохую игру. Команда строится у нас, она новая. По сравнению с мартовскими матчами она обновилась процентов на восемьдесят, помолодела. И показывает довольно неплохой футбол. Я думаю, что мы на правильном пути», — заявил Кондратьев.

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Источник — УЕФА

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