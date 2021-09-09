В среду, 8 сентября, состоялся очередной поединок группового этапа отбора на ЧМ-2022, в котором сборная Греции дома обыграла Швецию со счетом 2:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
Греция — Швеция — 2:1
Голы: Бакасетас, 62, Павлидис, 74 — Квайсон, 80
События матча
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Робин Квайсон (Швеция).
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Вангелис Павлидис (Греция).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Тасос Бакасетас (Греция).
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Источник — Футбол 1/2/3
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