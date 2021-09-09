Сергей КРИВЦОВ: «Уже не смешно ни ребятам, ни тренерскому штабу»

30-летний центральный защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов прокомментировал ничью в товарищеском поединке против Чехии (1:1).

«Почувствовал небольшую боль в икроножной мышце. Решил не рисковать. Завтра сделаю обследование, скажут точно.

Есть черная полоса, играем одни ничьи. В каждом матче пропускаем. К сожалению, не можем реализовать моменты. У нас и сегодня были хорошие моменты. Нужно сделать обширный анализ и что-то поменять. Потому что уже не смешно ни ребятам, ни тренерскому штабу. Мы самая мирная команда — одни ничьи.

Атмосфера в раздевалке? Никто счастливее не стал. Тем более, опять на последних секундах, как и с Казахстаном, потеряли победу. Хорошо, что это товарищеский матч, никакой роли в турнирной таблице не играет. Но все равно, была задача выиграть матч и с хорошим настроением готовиться к Финляндии.

Много было молодых игроков, которые дебютировали. Были те, кто не получают много игровой практики в сборной. Думаю, при такой игре с таким соперником это — логичное решение. Мы же не пытались играть чисто от обороны, а контролировали мяч. Чехия — сильный соперник, они нас хорошо прессинговали.

Считаю, дебютанты отлично сыграли. Плюс Корниенко удалось забить гол. Думаю, они могут быть довольны своей игрой», — сказал Кривцов после матча.