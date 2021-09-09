Денис БОЙКО: «Что сказал Петраков? Это останется в раздевалке»

Голкипер сборной Украины подвел итоги товарищеского поединка с Чехией (1:1)

  • 09.09.2021 02:47
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Денис БОЙКО: «Что сказал Петраков? Это останется в раздевалке»
© УАФ. Денис Бойко

33-летний вратарь киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Бойко прокомментировал ничью в товарищеском поединке с Чехией (1:1).

«Побеждать весь матч, вести в счете и получить в конце гол — обидно, конечно. Если брать по игре, могли и победить с большим счетом. Так же могли и пропускать. Если брать по счету, думаю, закономерно.

Что сказал Петраков после матча? Это останется в раздевалке.

Мне вообще было очень приятно, что я вернулся в сборную, в эту атмосферу. Опять увидел ребят, которых долго не видел. Поэтому только позитивные эмоции. Очень рад, что тренерский штаб рассчитывал на меня на этом сборе. Вызвали меня, дали возможность сыграть.

Если честно, мне показалось, что наших болельщиков было больше, чем всех остальных присутствующих на стадионе. Была неплохая поддержка и со стороны чешской публики, но наши болельщики, конечно, огромное им спасибо, что пришли на стадион и поддержали нашу команду», — сказал Бойко.

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Источник — Трибуна

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