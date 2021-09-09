Тренер сборной Чехии: «Хочу похвалить свою команду за игру с Украиной»

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы подвел итоги товарищеского поединка с Украиной (1:1) на послематчевой пресс-конференции.

- Вы довольны результатом матча?

- Мы рады, что забили. Хоть и на последних секундах. Мы заслужили это. Наша команда хорошо играла против сильного соперника.

- Ваша команда последнее время мало забивает. Атака Чехии очень сильно зависит от Шика?

- Мы довольны, что у нас есть такой игрок, как Шик. Он умеет использовать свои шансы. Мне кажется, что сегодня у нас было больше возможностей забить. Надеюсь, что в будущем все наши нападающие будут показывать лучший результат.

- Сегодняшний матч проходил в очень высоком темпе, хотя игра была товарищеской.

- Мне понравился темп игры. Следующие матчи тоже будут проходить в таком ключе. Команда привыкает к этому. Против Беларуси был тяжелый матч, но свои очки мы взяли. С Бельгией это не получилось. Сегодня я бы хотел похвалить нашу команду за игру с Украиной. За то, как они к ней отнеслись.