Тренер сборной Чехии: «Хочу похвалить свою команду за игру с Украиной»

Ярослав Шилгавы считает, что чехи заслужили забитый гол в товарищеском поединке с украинцами

  • 09.09.2021 02:27
  • 149 просмотров
  • 0 комментариев
Тренер сборной Чехии: «Хочу похвалить свою команду за игру с Украиной»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы подвел итоги товарищеского поединка с Украиной (1:1) на послематчевой пресс-конференции.

- Вы довольны результатом матча?
- Мы рады, что забили. Хоть и на последних секундах. Мы заслужили это. Наша команда хорошо играла против сильного соперника.

- Ваша команда последнее время мало забивает. Атака Чехии очень сильно зависит от Шика?
- Мы довольны, что у нас есть такой игрок, как Шик. Он умеет использовать свои шансы. Мне кажется, что сегодня у нас было больше возможностей забить. Надеюсь, что в будущем все наши нападающие будут показывать лучший результат.

- Сегодняшний матч проходил в очень высоком темпе, хотя игра была товарищеской.
- Мне понравился темп игры. Следующие матчи тоже будут проходить в таком ключе. Команда привыкает к этому. Против Беларуси был тяжелый матч, но свои очки мы взяли. С Бельгией это не получилось. Сегодня я бы хотел похвалить нашу команду за игру с Украиной. За то, как они к ней отнеслись.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Динамомания

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности