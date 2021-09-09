Тарас КАЧАРАБА: «Во втором тайме силы покинули сборную Украины»

Защитник сборной Украины Тарас Качараба оценил контрольный матч против Чехии, который завершился со счетом 1:1.

«Не было похоже, что контрольный матч. Очень боевая игра, думаю, болельщикам понравилось. Жаль, что не удержали победу. У Чехии боевая и физически хорошо готовая команда. Было видно, что во втором тайме нас силы покидали, и из-за этого пропустили».

«Где-то устали и много дебютантов было, но ребята себя неплохо показали. Думаю, у тренера будет из кого далее выбирать», - сказал Качараба.

Для игрока это был дебютный матч в сборной Украины.