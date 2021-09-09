Тарас КАЧАРАБА: «Во втором тайме силы покинули сборную Украины»

Защитник оценил матч против Чехии

  • 09.09.2021 00:28
  • 415 просмотров
  • 3 комментария
Тарас КАЧАРАБА: «Во втором тайме силы покинули сборную Украины»
© uaf.ua

Защитник сборной Украины Тарас Качараба оценил контрольный матч против Чехии, который завершился со счетом 1:1.

«Не было похоже, что контрольный матч. Очень боевая игра, думаю, болельщикам понравилось. Жаль, что не удержали победу. У Чехии боевая и физически хорошо готовая команда. Было видно, что во втором тайме нас силы покидали, и из-за этого пропустили».

«Где-то устали и много дебютантов было, но ребята себя неплохо показали. Думаю, у тренера будет из кого далее выбирать», - сказал Качараба.

Для игрока это был дебютный матч в сборной Украины.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 09.09.2021 00:38
    0
    alefteev77, 09.09.2021 00:36
    Качараба, Корнієнко, Тимчик - цікаві гравці для збірної. Треба ще в нападі мати ротацію.
    Повністю підтримую!
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 09.09.2021 00:36
    +1
    Качараба, Корнієнко, Тимчик - цікаві гравці для збірної. Треба ще в нападі мати ротацію.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 09.09.2021 00:30
    +1
    Тарас один з кращих сьогодні!
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