Александр ПЕТРАКОВ: «Сказал игрокам: «Ребята, ну так же нельзя»

Тренер разочарован еще одним ничейным результатом

  • 09.09.2021 00:12
  • 2140 просмотров
  • 8 комментариев
Александр ПЕТРАКОВ: «Сказал игрокам: «Ребята, ну так же нельзя»
© uaf.ua

Сборная Украины в контрольном матче против Чехии сыграла 1:1, пропустив на последней минуте. Игру прокомментировал наставник Александр Петраков.

«Я думал, что у Чехии будет ротация, но они ее не сделали. После Бельгии они оставили весь основной состав. У меня был немного не тот ресурс, но я могу сказать, что ребята молодцы. Играли, отдавались... Возможно, рисунка игры не было, много потерь, но в таких играх можно дать дебютировать. 5 дебютантов в составе четвертьфиналиста Евро».

«Тут 20 секунд не хватило, с Казахстаном 20 секунд. Я ребятам только что в раздевалке сказал: «Ребята, так же нельзя». Нужно концентрацию иметь, кто-то должен руководить был. Уже сил у ребят не было. Чисто из-за усталости».

«Качараба дебютировал хорошо, Корниенко - хорошо, еще и гол забил. Саша Сирота дебютировал, очень переживал, ошибался. Булеца и Кочергин еще вышли».

«Замена Кривцова? Попросил замену, что-то с ногой у него».

«У меня аж сердце болит из-за ничьи. Нужно было перед Финляндией... Очень тяжелый этот отрезок, но мы справились. Мне помогали ребята, так что я уже адаптировался в сборной», - сказал Петраков в эфире Футбол 1.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(22 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    ZnatokFootbola
    online
    ZnatokFootbola, 09.09.2021 00:58
    0
    Что комментировать будем, господа?)
    Очень много ошибок, при чем тактических. Петракову нужно много работать над переводом мяча в центральную зону. Нет перемещения игроков между средней и задней линиями. Чуть-что опасность, то пас назад.
    Приведу один пример, который характеризует уровень нашего футбола.
    К примеру, идет розыгрыш мяча на нашей стороне поля. Тактически в нем будут участвовать 2-3 футболиста на задней линии. Они будут катать мяч между собой либо к ним подтянутся еще двое из средней линии, при этом опускаются ниже круга. Но это чревато тем, что прикрепленные за ними футболисты так же перейдут на нашу сторону. Таким образом при начале позиционной атаки на нашей половине участвуют 4-5 футболистов, не учитывая вратаря.
    В случае с Чехами, при розыгрыше мяча на своей половине так же участвуют 2-3 футболиста, но первый пас вперед идет за круг. Адресатом передачи может быть выдвинувшийся вперед защитник или полузащита. За счет этого создается давление в средней линии, при чем на НАШЕЙ стороне, и с бОльшим количеством игроков соперника.
    Получается что мы при розыгрыше часто стягиваемся вниз, а Чехи больше выдвигаются вперед.
    Пока Петряков этого не видит, мы так и будем играть на контратаку. Игра показала, что да же с крепким середняком мы не играем первым номером.
    Это не потому что плохие наши футболисты, нет напротив, у нас отличная обойма. Просто тактическое передвижение игроков не соответствует современному европейскому футболу.
    Мне хотелось бы видеть Реброва у руля сборной или Виктора Скрипника. Думаю Скрипник с Зарей завяжет. Играть там некем за третье место. Увы. А за второе уж тем более (если учитывать амбиции руководства).
    К сожалению в группе мы только чудом можем занять второе место. Хотя Фортуна в прошлом году нам улыбнулась) Чем черт не шутит, может и в этот раз повезет).
    Пока же желаю Успехов команде. Не хочу Петракова обидеть, но его пребывание временное явление.
    Ссылка
    Mazak
    Mazak, 09.09.2021 00:53
    -1
    Просто провал в средней линии полузащиты во главе Триинченко привёл к такой веерной атаке и ответном голу
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    online
    Хуакин Гусман Лоэра, 09.09.2021 00:30
    +2
    Джони Ток, 09.09.2021 00:23
    Что самое смешное, Так єто интервью Корниенко, сам убрал голову от мяча вместо того что б вибить и из-за него гол, гол забил и гол привез, центра полузащити нет!!!
    Пить меньше тебе надо ,ты футбол смотрело дурное
    Ссылка
    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 09.09.2021 00:29 (изменен)
    0
    Гарна гра! Тренерський штаб спробували інших гравців, переглянули... Гарний матеріал для аналізу!
    Молодці!
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 09.09.2021 00:27
    0
    Чехи точно наиграли на ничью. Вся эта расхлябанность - это то, что досталось в наследство от команды Шевченко. Плохо, что Петраков в.о. и всего на какой-то непонятно короткий промежуток времени.
    -
    Зинченко, Яремчук, Степаненко, Малиновский - возомнили из себя каких-то звезд, но они вообще ничего толком еще серьезного в своей жизни не выиграли, в отличии от Петракова, который единственный в Украине кто выиграл международный турнир за 30 лет футбола в Украине.
    -
    Александру Васильевичу, желаю делать ставку только на тех, кто его ценит и уважает, и готов рвать не только за сборную, но и за главного тренера.
    Ссылка
    Cheyl Sonnen
    online
    Cheyl Sonnen, 09.09.2021 00:27
    0
    ничего, ебята соберутся, посидят, поговорят по мужски
    Ссылка
    Джони Ток
    online
    Джони Ток, 09.09.2021 00:23
    -5
    Что самое смешное, Так єто интервью Корниенко, сам убрал голову от мяча вместо того что б вибить и из-за него гол, гол забил и гол привез, центра полузащити нет!!!
    Ссылка
    KARABAS55
    KARABAS55, 09.09.2021 00:17
    +3
    Я вообще не мог смотреть этот матч. Как нас гоняли Чехи, что сидоровых коз, целый матч терпели терпели, и в конце обосрались. Что интересно эта игра дала Петракову, Соболь вообще в 2 тайме чуть 3 привоза не сделал. Я не знаю, у меня нервов не хватило досмотреть до конца, и я понимаю что я правильно сделал.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности