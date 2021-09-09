Александр ПЕТРАКОВ: «Сказал игрокам: «Ребята, ну так же нельзя»

Сборная Украины в контрольном матче против Чехии сыграла 1:1, пропустив на последней минуте. Игру прокомментировал наставник Александр Петраков.
«Я думал, что у Чехии будет ротация, но они ее не сделали. После Бельгии они оставили весь основной состав. У меня был немного не тот ресурс, но я могу сказать, что ребята молодцы. Играли, отдавались... Возможно, рисунка игры не было, много потерь, но в таких играх можно дать дебютировать. 5 дебютантов в составе четвертьфиналиста Евро».
«Тут 20 секунд не хватило, с Казахстаном 20 секунд. Я ребятам только что в раздевалке сказал: «Ребята, так же нельзя». Нужно концентрацию иметь, кто-то должен руководить был. Уже сил у ребят не было. Чисто из-за усталости».
«Качараба дебютировал хорошо, Корниенко - хорошо, еще и гол забил. Саша Сирота дебютировал, очень переживал, ошибался. Булеца и Кочергин еще вышли».
«Замена Кривцова? Попросил замену, что-то с ногой у него».
«У меня аж сердце болит из-за ничьи. Нужно было перед Финляндией... Очень тяжелый этот отрезок, но мы справились. Мне помогали ребята, так что я уже адаптировался в сборной», - сказал Петраков в эфире Футбол 1.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Очень много ошибок, при чем тактических. Петракову нужно много работать над переводом мяча в центральную зону. Нет перемещения игроков между средней и задней линиями. Чуть-что опасность, то пас назад.
Приведу один пример, который характеризует уровень нашего футбола.
К примеру, идет розыгрыш мяча на нашей стороне поля. Тактически в нем будут участвовать 2-3 футболиста на задней линии. Они будут катать мяч между собой либо к ним подтянутся еще двое из средней линии, при этом опускаются ниже круга. Но это чревато тем, что прикрепленные за ними футболисты так же перейдут на нашу сторону. Таким образом при начале позиционной атаки на нашей половине участвуют 4-5 футболистов, не учитывая вратаря.
В случае с Чехами, при розыгрыше мяча на своей половине так же участвуют 2-3 футболиста, но первый пас вперед идет за круг. Адресатом передачи может быть выдвинувшийся вперед защитник или полузащита. За счет этого создается давление в средней линии, при чем на НАШЕЙ стороне, и с бОльшим количеством игроков соперника.
Получается что мы при розыгрыше часто стягиваемся вниз, а Чехи больше выдвигаются вперед.
Пока Петряков этого не видит, мы так и будем играть на контратаку. Игра показала, что да же с крепким середняком мы не играем первым номером.
Это не потому что плохие наши футболисты, нет напротив, у нас отличная обойма. Просто тактическое передвижение игроков не соответствует современному европейскому футболу.
Мне хотелось бы видеть Реброва у руля сборной или Виктора Скрипника. Думаю Скрипник с Зарей завяжет. Играть там некем за третье место. Увы. А за второе уж тем более (если учитывать амбиции руководства).
К сожалению в группе мы только чудом можем занять второе место. Хотя Фортуна в прошлом году нам улыбнулась) Чем черт не шутит, может и в этот раз повезет).
Пока же желаю Успехов команде. Не хочу Петракова обидеть, но его пребывание временное явление.
Молодці!
-
Зинченко, Яремчук, Степаненко, Малиновский - возомнили из себя каких-то звезд, но они вообще ничего толком еще серьезного в своей жизни не выиграли, в отличии от Петракова, который единственный в Украине кто выиграл международный турнир за 30 лет футбола в Украине.
-
Александру Васильевичу, желаю делать ставку только на тех, кто его ценит и уважает, и готов рвать не только за сборную, но и за главного тренера.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.