Александр ПЕТРАКОВ: «Сказал игрокам: «Ребята, ну так же нельзя»

Сборная Украины в контрольном матче против Чехии сыграла 1:1, пропустив на последней минуте. Игру прокомментировал наставник Александр Петраков.

«Я думал, что у Чехии будет ротация, но они ее не сделали. После Бельгии они оставили весь основной состав. У меня был немного не тот ресурс, но я могу сказать, что ребята молодцы. Играли, отдавались... Возможно, рисунка игры не было, много потерь, но в таких играх можно дать дебютировать. 5 дебютантов в составе четвертьфиналиста Евро».

«Тут 20 секунд не хватило, с Казахстаном 20 секунд. Я ребятам только что в раздевалке сказал: «Ребята, так же нельзя». Нужно концентрацию иметь, кто-то должен руководить был. Уже сил у ребят не было. Чисто из-за усталости».

«Качараба дебютировал хорошо, Корниенко - хорошо, еще и гол забил. Саша Сирота дебютировал, очень переживал, ошибался. Булеца и Кочергин еще вышли».

«Замена Кривцова? Попросил замену, что-то с ногой у него».

«У меня аж сердце болит из-за ничьи. Нужно было перед Финляндией... Очень тяжелый этот отрезок, но мы справились. Мне помогали ребята, так что я уже адаптировался в сборной», - сказал Петраков в эфире Футбол 1.