Виктор КОРНИЕНКО: «Пропустили за 10 секунд до конца. Нужно что-то делать»

Защитник сборной Украины Виктор Корниенко прокомментировал ничью 1:1 в контрольном матче против Чехии. Этот поединок был дебютным для игрока.
«Я считаю, что провели неплохой матч, учитывая ротацию состава. Неплохой опыт. Где-то моменты были у нас и у них. Но, конечно, самое обидное - пропускать за 10 секунд до конца. Нужно что-то с этим делать. Разберем ошибки».
«Мой гол? Не просто дебютировал, а еще и гол забил. Вдвойне приятно. Этот гол для всей Украины. И спасибо болельщикам, которые приехали и поддержали нас», - сказал Корниенко.
Источник — Футбол 1/2/3
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Последние минуты матча - то психологическая болезнь еще из СССР, когда игроки уже решили, что они выиграли. Я не знаю, что у них в голове происходит в концовке матча.
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