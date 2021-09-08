Виктор КОРНИЕНКО: «Пропустили за 10 секунд до конца. Нужно что-то делать»

Игрок оценил свой дебют в сборной Украины

  • 08.09.2021 23:56
  • 270 просмотров
  • 2 комментария
Виктор КОРНИЕНКО: «Пропустили за 10 секунд до конца. Нужно что-то делать»
© uaf.ua

Защитник сборной Украины Виктор Корниенко прокомментировал ничью 1:1 в контрольном матче против Чехии. Этот поединок был дебютным для игрока.

«Я считаю, что провели неплохой матч, учитывая ротацию состава. Неплохой опыт. Где-то моменты были у нас и у них. Но, конечно, самое обидное - пропускать за 10 секунд до конца. Нужно что-то с этим делать. Разберем ошибки».

«Мой гол? Не просто дебютировал, а еще и гол забил. Вдвойне приятно. Этот гол для всей Украины. И спасибо болельщикам, которые приехали и поддержали нас», - сказал Корниенко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
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    SergRV
    online
    SergRV, 09.09.2021 00:02
    0
    Это товарняк. Именно в таких матчах, можно смело эксперименты проводить и набираться опыта.
    Последние минуты матча - то психологическая болезнь еще из СССР, когда игроки уже решили, что они выиграли. Я не знаю, что у них в голове происходит в концовке матча.
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    Kate
    Kate, 08.09.2021 23:59
    0
    Та ти що правда? Це вони тільки зараз зрозуміли?
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