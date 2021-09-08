Виктор КОРНИЕНКО: «Пропустили за 10 секунд до конца. Нужно что-то делать»

Защитник сборной Украины Виктор Корниенко прокомментировал ничью 1:1 в контрольном матче против Чехии. Этот поединок был дебютным для игрока.

«Я считаю, что провели неплохой матч, учитывая ротацию состава. Неплохой опыт. Где-то моменты были у нас и у них. Но, конечно, самое обидное - пропускать за 10 секунд до конца. Нужно что-то с этим делать. Разберем ошибки».

«Мой гол? Не просто дебютировал, а еще и гол забил. Вдвойне приятно. Этот гол для всей Украины. И спасибо болельщикам, которые приехали и поддержали нас», - сказал Корниенко.