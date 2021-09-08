Еще один дебютант Петракова забил гол в первом матче за сборную Украины

В контрольном матче Чехия - Украина в составе украинской сборной гол забил левый защитник Виктор Корниенко.
Для 22-летнего игрока «Шахтера» это дебютный матч в национальной команде.
Любопытно, что за три матча при тренере Александре Петракове это второй игрок, который забивает гол в своем дебютном поединке.
Ранее Казахстану в первом матче забил Даниил Сикан.
Кроме того, не в первой игре, но дебютный мяч за сборную забил Николай Шапаренко в матче с Францией.
Нічого так дебют у Віктора Корнієнка! Один із трьох дебютантів забиває в першому ж матчі за збірну #CZEUKR pic.twitter.com/3E9IZzG5Uf— Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) September 8, 2021
Источник — Sport.ua
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больше не надо вызывать ,корней хорош
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