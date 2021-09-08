Еще один дебютант Петракова забил гол в первом матче за сборную Украины

Виктор Корниенко отметился голом в дебюте

  • 08.09.2021 22:24
  • 1809 просмотров
  • 3 комментария
Еще один дебютант Петракова забил гол в первом матче за сборную Украины
© uaf.ua

В контрольном матче Чехия - Украина в составе украинской сборной гол забил левый защитник Виктор Корниенко.

Для 22-летнего игрока «Шахтера» это дебютный матч в национальной команде.

Любопытно, что за три матча при тренере Александре Петракове это второй игрок, который забивает гол в своем дебютном поединке.

Ранее Казахстану в первом матче забил Даниил Сикан.

Кроме того, не в первой игре, но дебютный мяч за сборную забил Николай Шапаренко в матче с Францией.
 

 

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Yura Юрий
    Yura Юрий, 08.09.2021 22:41
    0
    потому что у дебютантов мотивация, а те кто железно в основе, иногда номер отбывают
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    Krot 7777
    online
    Krot 7777, 08.09.2021 22:40 (изменен)
    +1
    Мыколу привоза ,
    больше не надо вызывать ,корней хорош
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    cucumber
    online
    cucumber, 08.09.2021 22:32
    +2
    отличная работа!
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