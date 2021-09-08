Еще один дебютант Петракова забил гол в первом матче за сборную Украины

В контрольном матче Чехия - Украина в составе украинской сборной гол забил левый защитник Виктор Корниенко.

Для 22-летнего игрока «Шахтера» это дебютный матч в национальной команде.

Любопытно, что за три матча при тренере Александре Петракове это второй игрок, который забивает гол в своем дебютном поединке.

Ранее Казахстану в первом матче забил Даниил Сикан.

Кроме того, не в первой игре, но дебютный мяч за сборную забил Николай Шапаренко в матче с Францией.

