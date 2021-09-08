8 сентября в матче квалификации ЧМ-2022 Армения и Лихтенштейн сыграли вничью (1:1).
Голы: Мхитарян, 45+5 (пен) – Фрик, 80.
Армения – Лихтенштейн – 1:1. Как забил Мхитарян. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Мхитарян, 45+5 мин.
ГОЛ! 1:1. Фрик, 80 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Ноа Фрик (Лихтенштейн).
|45'
|ГОЛ ! С пенальти забил Генрих Мхитарян (Армения).
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Источник — Sport.ua
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