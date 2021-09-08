Чехия - Украина. Петраков определил стартовый состав на спарринг

В составе нашлось место Бойко, Качарабе и Сикану

  • 08.09.2021 20:19
  • 6962 просмотра
  • 13 комментариев
Чехия - Украина. Петраков определил стартовый состав на спарринг
© uaf.ua

Сегодня в 21:45 начнется контрольный матч Чехия - Украина. Наставник Александр Петраков, отпустив из национальной команды ряд лидеров, выставил экспериментальный состав.

Судя по всему, тренер продолжает наигрывать схему с тремя центральными защитниками.

Украина: Бойко, Тымчик, Качараба, Кривцов, Сирота, Корниенко, Макаренко, Зинченко, Ярмоленко, Зубков, Сикан

В запасе: Ризнык, Соболь, Конопля, Караваев, Шапаренко, Кочергин, Булеца, Яремчук

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Источник — Sport.ua

(20 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Журавель
    online
    Алексей Журавель, 08.09.2021 21:15
    0
    Чомусь стартовий склад без жодного креативного атакуючого гравця у центрі поля?!
    Ссылка
    Panda1818
    Panda1818, 08.09.2021 21:14 (изменен)
    0
    Тарас Чубак, 08.09.2021 20:33
    Завжди імпонував Макаренко, круто і цікаво подивитись на Качарабу, але Сирота зайвий як на мене( кажу як вболівальник ДК) та Сікан теж, видно що просто любить цього фуболіста тренер, але він явно не найближчий резерв, щоб його на кожен матч випускати
    Сирота отиграл треть чемпионата в составе чемпионов, именно он и может быть ближайшим резервом. А Макаренко пора бы определиться, он волнорез или созидатель
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    rasta13
    rasta13, 08.09.2021 21:13
    0
    Александр Ад, 08.09.2021 20:24
    Ярмоленко то навіщо в старті?
    Пусть играет, у ВестХэме ему этого не хватает, то пусть хоть тут выкладывается.
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    saobrx
    saobrx, 08.09.2021 20:43
    0
    Згоден! Для подальшої впевненості треба перемагати сьогоді, але ж і Різник може не підкачати сьогодні
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    saobrx
    saobrx, 08.09.2021 20:37
    -1
    Якщо Сікана взяли то чому Мудрика не беруть? Типу він потрібен молодіжці?
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    Тарас Чубак
    Тарас Чубак, 08.09.2021 20:37
    +1
    saobrx, 08.09.2021 20:36
    Хотілося б також Різника хоч на один тайм побачити сьогодні... Але то головний тренер вирішує
    можливо, але як на мене це досить відповідальницй товарняк
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    Тарас Чубак
    Тарас Чубак, 08.09.2021 20:37
    0
    Тарас Чубак, 08.09.2021 20:33
    Завжди імпонував Макаренко, круто і цікаво подивитись на Качарабу, але Сирота зайвий як на мене( кажу як вболівальник ДК) та Сікан теж, видно що просто любить цього фуболіста тренер, але він явно не найближчий резерв, щоб його на кожен матч випускати
    Аргументую на рахунок Сікана, людину і так викликали з великим авансом, плюс вже дали пограти і так, а у нас місяць до вирішальних матчів у відборі, і Сікан цілком можливо взагалі до заявки не потрапить на ті матч, то навіщо його так награвати?
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    saobrx
    saobrx, 08.09.2021 20:36
    +2
    Тарас Чубак, 08.09.2021 20:33
    Завжди імпонував Макаренко, круто і цікаво подивитись на Качарабу, але Сирота зайвий як на мене( кажу як вболівальник ДК) та Сікан теж, видно що просто любить цього фуболіста тренер, але він явно не найближчий резерв, щоб його на кожен матч випускати
    Хотілося б також Різника хоч на один тайм побачити сьогодні... Але то головний тренер вирішує
    Ссылка
    Тарас Чубак
    Тарас Чубак, 08.09.2021 20:33
    +4
    Завжди імпонував Макаренко, круто і цікаво подивитись на Качарабу, але Сирота зайвий як на мене( кажу як вболівальник ДК) та Сікан теж, видно що просто любить цього фуболіста тренер, але він явно не найближчий резерв, щоб його на кожен матч випускати
    Ссылка
    Krot 7777
    online
    Krot 7777, 08.09.2021 20:32
    +3
    Где Ризнык
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 08.09.2021 20:30
    0
    Александр Ад, 08.09.2021 20:24
    Ярмоленко то навіщо в старті?
    Игровая практика нужна, а в сбу атаковать кем-то, странно чего ризнык не в старте
    Ссылка
    mmuk
    mmuk, 08.09.2021 20:28
    +2
    Не здивуюсь, якщо Різник навіть не вийде. Тільки воротарі ДК і ШД або закордоном
    Ссылка
    Александр Ад
    Александр Ад, 08.09.2021 20:24
    -9
    Ярмоленко то навіщо в старті?
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