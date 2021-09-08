Чехия - Украина. Петраков определил стартовый состав на спарринг

Сегодня в 21:45 начнется контрольный матч Чехия - Украина. Наставник Александр Петраков, отпустив из национальной команды ряд лидеров, выставил экспериментальный состав.
Судя по всему, тренер продолжает наигрывать схему с тремя центральными защитниками.
Украина: Бойко, Тымчик, Качараба, Кривцов, Сирота, Корниенко, Макаренко, Зинченко, Ярмоленко, Зубков, Сикан
В запасе: Ризнык, Соболь, Конопля, Караваев, Шапаренко, Кочергин, Булеца, Яремчук
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Источник — Sport.ua
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