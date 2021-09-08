Александр Зверев – Ллойд Харрис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Восьмого сентября состоятся еще два четвертьфинала US Open у мужчин.
Первыми на корты Нью-Йорка выйдут Александр Зверев из Германии (№4 ATP) и Ллойд Харрис и ЮАР (№46 ATP). Встреча ориентировочно начнется в 20:40 по Киеву после матча WTA.
Победитель встречи в полуфинале сыграет против Новака Джоковича (№1 ATP) или Маттео Берреттини из Италии (№8 ATP).
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Источник — Sport.ua
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