Соболева проиграла на старте турнира ITF в Чехии

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№679 WTA) проиграла матча первого круга основы на 25-тысячнике в Чехии.



Украинка, которая преодолела квалификацию, уступила Нефисе Берберович из Боснии и Герцеговины (№472 WTA).



Фридек-Мистек. Первый круг

Анастасия Соболева (Украина, Q) – Нефиса Берберович (Босния и Герцеговина) – 2:6, 3:6



Ранее Анастасия дошла до 1/8 финала на соревнованиях в Испании.