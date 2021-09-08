Соболева проиграла на старте турнира ITF в Чехии

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№679 WTA) проиграла матча первого круга основы на 25-тысячнике в Чехии.
Украинка, которая преодолела квалификацию, уступила Нефисе Берберович из Боснии и Герцеговины (№472 WTA).
Фридек-Мистек. Первый круг
Анастасия Соболева (Украина, Q) – Нефиса Берберович (Босния и Герцеговина) – 2:6, 3:6
Ранее Анастасия дошла до 1/8 финала на соревнованиях в Испании.
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Источник — Sport.ua
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