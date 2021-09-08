Куман рассказал, кто может заменить Месси в Барселоне

Каталонцы учатся жить без своего лидера

  • 08.09.2021 19:42
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Куман рассказал, кто может заменить Месси в Барселоне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Куман

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал уход из клуба Лионеля Месси:

«Это было серьёзное потрясение для всех. Планы на сезон разрабатывались с учётом нахождения Лео в команде. Месси был очень мотивирован. Больно потерять лучшего игрока мира вот так. Ушёл не просто Месси — пропал символ клуба.

Без сомнения, Мемфис Депай может попробовать заменить Лионеля. У него есть то, что необходимо для успеха здесь: индивидуальность и характер. В нём есть что-то особенное».

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» предложит новый контракт Куману.

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Источник — Sport.es

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