Куман рассказал, кто может заменить Месси в Барселоне

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал уход из клуба Лионеля Месси:

«Это было серьёзное потрясение для всех. Планы на сезон разрабатывались с учётом нахождения Лео в команде. Месси был очень мотивирован. Больно потерять лучшего игрока мира вот так. Ушёл не просто Месси — пропал символ клуба.

Без сомнения, Мемфис Депай может попробовать заменить Лионеля. У него есть то, что необходимо для успеха здесь: индивидуальность и характер. В нём есть что-то особенное».

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» предложит новый контракт Куману.