Барселона предложит новый контракт Куману

«Барселона» в ближайшее время намерена продолжить контракт с главным тренером команды Рональдом Куманом. Работа над новым соглашением уже началась.

Нынешний контракт 58-летнего голландского специалиста истекает летом 2022 года.

Куман возглавил «Барселону» летом 2020 года, заменив на посту главного тренера Кике Сетьена. В прошлом сезоне каталонцы под руководством Кумана выиграли Кубок Испании. В Ла Лиге команда финишировала третьей.

Летом руководство «Барселоны» рассматривало возможность увольнения Кумана, но в итоге решило продолжить сотрудничество с тренером.