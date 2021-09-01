Барселона предложит новый контракт Куману

Каталонцы хотят продолжить сотрудничество с главным тренером

  • 01.09.2021 17:56
  • 207 просмотров
  • 0 комментариев
Барселона предложит новый контракт Куману
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Куман

«Барселона» в ближайшее время намерена продолжить контракт с главным тренером команды Рональдом Куманом. Работа над новым соглашением уже началась.

Нынешний контракт 58-летнего голландского специалиста истекает летом 2022 года.

Куман возглавил «Барселону» летом 2020 года, заменив на посту главного тренера Кике Сетьена. В прошлом сезоне каталонцы под руководством Кумана выиграли Кубок Испании. В Ла Лиге команда финишировала третьей.

Летом руководство «Барселоны» рассматривало возможность увольнения Кумана, но в итоге решило продолжить сотрудничество с тренером.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Mundo Deportivo

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности