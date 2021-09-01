Барселона предложит новый контракт Куману

«Барселона» в ближайшее время намерена продолжить контракт с главным тренером команды Рональдом Куманом. Работа над новым соглашением уже началась.
Нынешний контракт 58-летнего голландского специалиста истекает летом 2022 года.
Куман возглавил «Барселону» летом 2020 года, заменив на посту главного тренера Кике Сетьена. В прошлом сезоне каталонцы под руководством Кумана выиграли Кубок Испании. В Ла Лиге команда финишировала третьей.
Летом руководство «Барселоны» рассматривало возможность увольнения Кумана, но в итоге решило продолжить сотрудничество с тренером.
Источник — Mundo Deportivo
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.