Юрий МАКСИМОВ: «Трансфер Ризныка? Я туда не лезу»

Наставник «Ворсклы» - о будущем голкипера команды

  • 08.09.2021 19:26
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  • 1 комментарий
Юрий МАКСИМОВ: «Трансфер Ризныка? Я туда не лезу»
© ФК Ворскла. Юрий Максимов

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал возможный трансфер голкипера команды Дмитрия Ризныка в «Шахтер»:

- Как история с «Шахтером» сказалась на Ризныке?
– Хороший футболист, вратарь. Если предложение «Шахтера» есть, не каждый раз бывает. У руководства свое мнение, у них свое, свои задачи. Я туда не лезу. Футболист играет – и спасибо.

- До зимней паузы, я так понимаю?
– Не знаю, что там и как. Есть руководство, которое решает.

- Для вас это потеря была бы?
– Я не против. Я даже Кулачу говорил, что шанс бывает раз в жизни в такие клубы уходить. Не воспользоваться – грех. Просто у нас хорошая вратарская школа. Есть и Исенко, который тоже прогрессирует. Ему тоже был бы толчок хороший, считаю. Не знаю, что будет завтра, но такая ситуация сегодня.

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Источник — Футбольный формат

(1 голос)

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Комментарии
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    BekXan
    BekXan, 08.09.2021 19:34
    0
    Максимов твою дивизию ты главный тренер !А потом сам будешь ныть не хватает игроков или такие слабые.Главный тренер должен также влиять на состав и выбивать своё.
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