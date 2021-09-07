«Пока не договорились». Шахтер и Ворскла не согласовали переход Ризныка

Журналист Игорь Цыганык считает, что «Шахтер» не оставит попыток подписать вратаря «Ворсклы» Дмитрия Ризныка.
Пока стороны не могут согласовать переход 22-летнего кипера сборной Украины.
«Возможно, зимой Ризнык будет в «Шахтере», если договорятся. Сейчас «Ворскла» хочет больше денег, значительно больше, чем хотели раньше. И я не уверен, что «Шахтер» готов столько платить».
«Хотя у «Шахтера» есть философия иметь только украинского вратаря, учитывая количество легионеров. Пока «Ворскла» и «Шахтер» не договорились», - сказал Цыганык.
Ранее сообщалось, что «Ворскла» хочет получить около 5 миллионов евро.
Источник — Циганик LIVE
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