«Пока не договорились». Шахтер и Ворскла не согласовали переход Ризныка

Игорь Цыганык рассказал о ситуации вратаря

  • 07.09.2021 17:28
  • 498 просмотров
  • 1 комментарий
«Пока не договорились». Шахтер и Ворскла не согласовали переход Ризныка
© vorskla.com.ua

Журналист Игорь Цыганык считает, что «Шахтер» не оставит попыток подписать вратаря «Ворсклы» Дмитрия Ризныка.

Пока стороны не могут согласовать переход 22-летнего кипера сборной Украины.

«Возможно, зимой Ризнык будет в «Шахтере», если договорятся. Сейчас «Ворскла» хочет больше денег, значительно больше, чем хотели раньше. И я не уверен, что «Шахтер» готов столько платить».

«Хотя у «Шахтера» есть философия иметь только украинского вратаря, учитывая количество легионеров. Пока «Ворскла» и «Шахтер» не договорились», - сказал Цыганык.

Ранее сообщалось, что «Ворскла» хочет получить около 5 миллионов евро.

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Источник — Циганик LIVE

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Игорь Левченко
    Игорь Левченко, 07.09.2021 17:42
    0
    Уж лучше он остаётся в Ворскле.
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