Источник: Ворскла хочет за Ризныка 5 миллионов, Шахтер дает меньше

По информации ТаТоТаке, «Шахтер» и «Ворскла» уже длительное время обсуждают возможный трансфер вратаря полтавской команды Дмитрия Ризныка.

«Ворскла» хочет получить около 5 миллионов евро, а «Шахтер» пока предлагает 3 миллиона евро.

При этом травма основного вратаря Анатолия Трубина оказалась не такой серьезной, как ожидалось, поэтому «Шахтер» уже не торопится подписывать Ризныка и готов начать Лигу чемпионов с Андреем Пятовым.

Контракт 22-летнего вратаря, который получил вызов в сборную Украины, истекает в 2024 году.