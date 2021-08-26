Источник: Ворскла хочет за Ризныка 5 миллионов, Шахтер дает меньше

По информации ТаТоТаке, «Шахтер» и «Ворскла» уже длительное время обсуждают возможный трансфер вратаря полтавской команды Дмитрия Ризныка.
«Ворскла» хочет получить около 5 миллионов евро, а «Шахтер» пока предлагает 3 миллиона евро.
При этом травма основного вратаря Анатолия Трубина оказалась не такой серьезной, как ожидалось, поэтому «Шахтер» уже не торопится подписывать Ризныка и готов начать Лигу чемпионов с Андреем Пятовым.
Контракт 22-летнего вратаря, который получил вызов в сборную Украины, истекает в 2024 году.
Источник — ТаТоТаке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
А первое упало под плинтус давно, особенно если сравнивать в золотые годы, скажем 2011-2012 +|-
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.