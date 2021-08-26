Источник: Ворскла хочет за Ризныка 5 миллионов, Шахтер дает меньше

«Шахтер» продолжает интересоваться молодым вратарем

  • 26.08.2021 13:21
  • 2289 просмотров
  • 15 комментариев
Источник: Ворскла хочет за Ризныка 5 миллионов, Шахтер дает меньше
© vorskla.com.ua

По информации ТаТоТаке, «Шахтер» и «Ворскла» уже длительное время обсуждают возможный трансфер вратаря полтавской команды Дмитрия Ризныка.

«Ворскла» хочет получить около 5 миллионов евро, а «Шахтер» пока предлагает 3 миллиона евро.

При этом травма основного вратаря Анатолия Трубина оказалась не такой серьезной, как ожидалось, поэтому «Шахтер» уже не торопится подписывать Ризныка и готов начать Лигу чемпионов с Андреем Пятовым.

Контракт 22-летнего вратаря, который получил вызов в сборную Украины, истекает в 2024 году.

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Источник — ТаТоТаке

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Andy_P
    Andy_P, 26.08.2021 14:27
    0
    u6464u, 26.08.2021 13:51
    За Ризныка 5 лямов, у вас что крыша поехала
    Так для своих-же! Родных очень смуглых донбассят! И их рыжего пахана, со скидкой, так сказать
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    Face Control
    Face Control, 26.08.2021 14:14
    -3
    Ржу, норм вратарь, но 3 ляма это предел.
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    SandroKing
    SandroKing, 26.08.2021 14:08
    +2
    Цена нормальная с учетом того что у Шахтера легионеров и так перебор, а в Украине нормальных голкиперов больше нет.
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    dd dent
    online
    dd dent, 26.08.2021 14:07
    -2
    Aleks04, 26.08.2021 13:48
    В Первой Лиге трансферами промышляют Металлист и Кривбасс. В УПЛ Динамо, Шахтёр, Днепр-1, изредка Заря, Колос, Ворскла, раньше Десна. Команд 6-7 способных платить за трансферы соберётся.
    Я не о количестве, а о качестве больше, то понятно все.
    А первое упало под плинтус давно, особенно если сравнивать в золотые годы, скажем 2011-2012 +|-
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    Slunkoo
    Slunkoo, 26.08.2021 13:53
    -7
    1 milion vam kolchoznikam chvatit
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    u6464u
    u6464u, 26.08.2021 13:51
    -4
    За Ризныка 5 лямов, у вас что крыша поехала
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    Aleks04
    online
    Aleks04, 26.08.2021 13:48
    +1
    dd dent, 26.08.2021 13:42
    2,5?
    В Первой Лиге трансферами промышляют Металлист и Кривбасс. В УПЛ Динамо, Шахтёр, Днепр-1, изредка Заря, Колос, Ворскла, раньше Десна. Команд 6-7 способных платить за трансферы соберётся.
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    victorpolo
    victorpolo, 26.08.2021 13:47
    +2
    За 5 можно, наверное, Лунина в аренду взять из Реала! )))
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    dd dent
    online
    dd dent, 26.08.2021 13:42
    -1
    Aleks04, 26.08.2021 13:39
    Почему 2? Интересовался бы чемпионатом, узнал бы для себя много чего нового
    2,5?
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    Aleks04
    online
    Aleks04, 26.08.2021 13:39
    -1
    folomkin99, 26.08.2021 13:34
    5 лямов для чемпионата где только две команды делают трансферы это много
    Почему 2? Интересовался бы чемпионатом, узнал бы для себя много чего нового
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    dd dent
    online
    dd dent, 26.08.2021 13:38
    -1
    -Funny_Cat-, 26.08.2021 13:34
    Дёшево , 5 это для Европы , с шахтёра можно и нужно 10 требовать !
    Интересно какие были самые первые 2 предложения
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    folomkin99
    online
    folomkin99, 26.08.2021 13:34
    -2
    5 лямов для чемпионата где только две команды делают трансферы это много
    Ссылка
    -Funny_Cat-
    online
    -Funny_Cat-, 26.08.2021 13:34
    +6
    Дёшево , 5 это для Европы , с шахтёра можно и нужно 10 требовать !
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 26.08.2021 13:29
    +3
    Правильно, пусть сосут лапу.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 26.08.2021 13:29
    +4
    Правильно, пусть сосут лапу.
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