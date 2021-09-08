Эмма Радукану – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Восьмого сентября состоятся четвертьфиналы US Open у женщин в верхней части турнирной сетки.
Первыми на корт выйдут британка Эмма Радукану (№150 WTA) и Белинда Бенчич из Швейцарии (№12 WTA). Встреча состоится первым запуском, начало – в 19:10 по Киеву.
Победительница матча в полуфинале сыграет против Каролины Плишковой (№4 WTA) из Чехии или Марии Саккари из Греции (№18 WTA).
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Источник — Sport.ua
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