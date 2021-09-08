ПАЛЯНИЦА: «Извинения Петракова перед Малиновским? Мне это вообще непонятно»

Бывший футболист сборной Украины Александр Паляница поделился мнением об и.о. главного тренера сборной Украины Александре Петракове.

«Чувствовалась ли рука Петракова в матче с Казахстаном? Скорее, нет… Хотя, если бы все закончилось вторым забитым мячом вышедшего на замену Даниила Сикана, то большинство экспертов пели бы дифирамбы Петракову. Однако не тут-то было, все смазала концовка поединка, когда в последней атаке хозяева спаслись от поражения.

В матче против Франции Петраков основательно поменял состав? Не думаю, что Петраков этим стремился доказать, что незаменимых в сборной нет, скорее, он подбирал исполнителей под свою схему игры. И поскольку чемпионам мира украинцы не проиграли, то Александр Васильевич не ошибся с составом. И, на мой взгляд, в поединке с французами уже чувствовалась режиссура нового рулевого, когда при расстановке 5-4-1 акцент делался на атакующие действия флангами. Сборная Украины очень сильно провела первый тайм и в целом была ближе к победе.

Извинения Петракова перед Малиновским? Мне это вообще непонятно. Какие тут могут быть извинения? Ведь, в первую очередь, тренер отвечает за результат, и ему все решать. А игрок своим мастерством должен доказывать, что достоин большего», — считает Паляница.