ПАЛЯНИЦА: «Извинения Петракова перед Малиновским? Мне это вообще непонятно»

Специалист поделился мнением об и.о. главного тренера сборной Украины

  • 08.09.2021 18:21
  • 1976 просмотров
  • 4 комментария
ПАЛЯНИЦА: «Извинения Петракова перед Малиновским? Мне это вообще непонятно»
© УАФ. Александр Петраков

Бывший футболист сборной Украины Александр Паляница поделился мнением об и.о. главного тренера сборной Украины Александре Петракове.

«Чувствовалась ли рука Петракова в матче с Казахстаном? Скорее, нет… Хотя, если бы все закончилось вторым забитым мячом вышедшего на замену Даниила Сикана, то большинство экспертов пели бы дифирамбы Петракову. Однако не тут-то было, все смазала концовка поединка, когда в последней атаке хозяева спаслись от поражения.

В матче против Франции Петраков основательно поменял состав? Не думаю, что Петраков этим стремился доказать, что незаменимых в сборной нет, скорее, он подбирал исполнителей под свою схему игры. И поскольку чемпионам мира украинцы не проиграли, то Александр Васильевич не ошибся с составом. И, на мой взгляд, в поединке с французами уже чувствовалась режиссура нового рулевого, когда при расстановке 5-4-1 акцент делался на атакующие действия флангами. Сборная Украины очень сильно провела первый тайм и в целом была ближе к победе.

Извинения Петракова перед Малиновским? Мне это вообще непонятно. Какие тут могут быть извинения? Ведь, в первую очередь, тренер отвечает за результат, и ему все решать. А игрок своим мастерством должен доказывать, что достоин большего», — считает Паляница.

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Источник — zbirna.com

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ManCity
    ManCity, 08.09.2021 19:41
    -1
    Хто такий Паляниця?😯
    Олександр Віталійович Паляниця (нар. 29 лютого 1972 Житомир, СРСР) — український футболіст, нападник. Найбільш відомий у грі в тандемі з Іваном Гецком. У вищій лізі українського чемпіонату провів 260 матчів забив 79 голів. Провів два поєдинки у складі національної збірної України. (Вікіпедія)
    Агов, ДВА матчі)))))
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    User Bravis
    User Bravis, 08.09.2021 19:36
    0
    Я либо что-то не понимаю.... Что плохого если человек сказал, Руслан, извини но ты не в составе? Или это просто один сказал, что Петраков не прав, не нужно было извиняться, и все подарят теперь подхватили этот челлендж. Меня это бесит
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    DK1970
    DK1970, 08.09.2021 19:19
    0
    Согласен! Прогиб тренера перед Малиновским это лишнее.
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    Vlad Rasevski
    Vlad Rasevski, 08.09.2021 19:03
    +1
    правильно сказано Паляницею
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