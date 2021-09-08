Стаховский рассказал, что удерживает его в спорте

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал о том, почему пока что не завершает карьеру:

«Единственное, что меня до сих пор держит в спорте, – сборная Украины. Мы не доходили до стадии мировой группы. Это то, чего я с командой не достиг, и это меня мотивирует. Четыре раза мы играли матчи плей-офф, но не получилось.

Сейчас для меня будет последний шанс, имя соперника узнаем после US Open. Если мы туда попадем, к следующему сезону я буду поддерживать форму, чтобы не стать обузой, а только помогать команде».

Ранее Стаховский с победы стартовал на челленджере в Киеве.