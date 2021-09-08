Лидер Ювентуса может пропустить матч с Наполи

Федерико Кьеза получил травму в матче за сборную Италии

  • 08.09.2021 17:41
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Лидер Ювентуса может пропустить матч с Наполи
© Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Кьеза

Форвард «Ювентуса» Федерико Кьеза получил повреждение в матче за сборную Италии против Швейцарии (ничья 0:0).

У врачей есть опасения, что травма окажется более тяжелой, чем казалось сначала. Сегодня, 8 сентября, Италия сыграет в отборе на ЧМ-2022 против Литвы, и Кьеза этот матч пропустит.

Также есть высокая вероятность того, что лидер атак «Ювентуса» не сыграет в матче третьего тура Серии А против «Наполи». Поединок пройдет в субботу, 11 сентября.

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Источник — La Gazzetta dello Sport

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