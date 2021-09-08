Лидер Ювентуса может пропустить матч с Наполи

Форвард «Ювентуса» Федерико Кьеза получил повреждение в матче за сборную Италии против Швейцарии (ничья 0:0).
У врачей есть опасения, что травма окажется более тяжелой, чем казалось сначала. Сегодня, 8 сентября, Италия сыграет в отборе на ЧМ-2022 против Литвы, и Кьеза этот матч пропустит.
Также есть высокая вероятность того, что лидер атак «Ювентуса» не сыграет в матче третьего тура Серии А против «Наполи». Поединок пройдет в субботу, 11 сентября.
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Источник — La Gazzetta dello Sport
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