Лидер Ювентуса может пропустить матч с Наполи

Форвард «Ювентуса» Федерико Кьеза получил повреждение в матче за сборную Италии против Швейцарии (ничья 0:0).

У врачей есть опасения, что травма окажется более тяжелой, чем казалось сначала. Сегодня, 8 сентября, Италия сыграет в отборе на ЧМ-2022 против Литвы, и Кьеза этот матч пропустит.

Также есть высокая вероятность того, что лидер атак «Ювентуса» не сыграет в матче третьего тура Серии А против «Наполи». Поединок пройдет в субботу, 11 сентября.