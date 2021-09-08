Гарет БЭЙЛ: «Уверен, Роналду отлично справится в Манчестер Юнайтед»

Валлиец прокомментировал возвращение португальца в АПЛ

  • 08.09.2021 16:49
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Гарет БЭЙЛ: «Уверен, Роналду отлично справится в Манчестер Юнайтед»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Бэйл

Экс-партнер Криштиану Роналду по «Реалу» Гарет Бэйл поделился своим мнением по поводу возвращения португальца в «Манчестер Юнайтед»:

«Я уверен, что он отлично справится в «Манчестер Юнайтед». Ранее он уже доказал это в английской Премьер-лиге, он знает этот чемпионат.

У него невероятные способности, он всегда жаждет забивать голы. Уверен, что он быстро адаптируется, будет демонстрировать хорошую игру и забьёт много голов. Не терпится это увидеть».

Вчера Роналду приступил к тренировкам с «Манчестер Юнайтед».

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Источник — Sky Sports

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