Гарет БЭЙЛ: «Уверен, Роналду отлично справится в Манчестер Юнайтед»

Экс-партнер Криштиану Роналду по «Реалу» Гарет Бэйл поделился своим мнением по поводу возвращения португальца в «Манчестер Юнайтед»:
«Я уверен, что он отлично справится в «Манчестер Юнайтед». Ранее он уже доказал это в английской Премьер-лиге, он знает этот чемпионат.
У него невероятные способности, он всегда жаждет забивать голы. Уверен, что он быстро адаптируется, будет демонстрировать хорошую игру и забьёт много голов. Не терпится это увидеть».
Вчера Роналду приступил к тренировкам с «Манчестер Юнайтед».
Источник — Sky Sports
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