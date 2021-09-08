Чехия - Украина. Первый спарринг Петракова

Будет ли первая победа

  • 08.09.2021 16:25
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Чехия - Украина. Первый спарринг Петракова

После двух подряд ничьих в отборе к чемпионату мира сборная Украины 8 сентября проведет выездной контрольный матч против Чехии (начало в 21:45). Для главного тренера команды Александра Петракова это будет первая возможность поэкспериментировать не переживая за результат. Хотя, конечно, болельщики будут ждать только победы. Впрочем, Петраков уже дал понять, что его больше интересует проверка футболистов. Именно поэтому он отправил в клубы Пятова, Забарного, Матвиенко, Сидорчука, Степаненко, Малиновского, Цыганкова и Миколенко. Зато вызов в сборную получили Конопля (Шахтер), Кочергин и Булеца (оба - Заря). Всего в составе команды сейчас осталось 19 игроков.

На сегодня PARIMATCH дает сборной Украины 37% на победу, у Чехии - 34% и еще 29% на то, что команды сыграют вничью. Но в зависимости от предматчевых раскладов проценты могут меняться. Напомним, что наша команда играла с чехами три года назад в Лиге наций УЕФА. Тогда мы победили 1:0 дома и 2:1 в гостях.

Отметим, что Чехия в сентябрьских матчах на своем поле минимально обыграла Беларусь 1:0, а затем на выезде уступила Бельгии 0:3. Сейчас сборная в своей отборочной группе на мундиаль занимает второе место, опережая Уэльс на один зачетный балл, впрочем, у валлийцев есть два матча в запасе.

Как ранее говорил Александр Петраков, сборная Украины пока не его команда. И ему необходимо лучше понять возможности футболистов, для чего он и проводит ротации. После игры с Чехией у тренера будет время на изучение полученной информации. Следующие же матчи наша команда проведет 9 (на выезде с Финляндией) и 12 октября (дома с Боснией и Герцеговиной).

 

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Источник — Sport.ua

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