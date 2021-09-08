ФОТО. С Бурдой, но без Буяльского. Динамо готовится к поединку УПЛ

Киевское «Динамо» готовится к первому матчу после сентябрьской паузы на международные матчи национальных сборных.

В расположение команды уже вернулось несколько игроков сборной Украины, которых тренер национальной команды Александр Петраков решил не задействовать в товарищеском матче с Чехией.

В группе уже работают Илья Забарный, Виталий Миколенко, Сергей Сидорчук и Виктор Цыганков, принимавшие участие в играх сборной в квалификации на ЧМ-2022.

Также в среду с командой тренировались Руслан Нещерет и Константин Вивчаренко, которые еще накануне вечером провели полный матч за молодежную сборную Украины, которая победила в Ковалевке Армению.

В то же время пятеро динамовцев попали в заявку национальной сборной Украины на контрольный матч с Чехией. Это Денис Бойко, Александр Сирота, Александр Караваев, Александр Тымчик и Николай Шапаренко.

Не вернулись еще из расположения сборных и динамовские легионеры, защищающие цвета своих стран. Томаш Кендзера готовится к сегодняшнему поединку «Кадры» против Англии, а Эрик Рамирес — ко встрече Венесуэлы с Парагваем.

В связи с отсутствием ряда сборников, вместе с первой командой тренировались несколько молодых игроков, выступающих за юношеский состав.

Приступил к работе в общей группе Никита Бурда, полностью восстановившийся после тяжелой травмы и перенесенной полгода назад операции на ахилловом сухожилии.

А вот Виталий Буяльский пока продолжает восстанавливаться после повреждения приводящей мышцы бедра, полученного в игре за сборную.

Команда работала над игровыми взаимодействиями, а также тактическими построениями. Голкиперы в это время выполняли специальную работу под руководством Михаила Михайлова.

Следующий матч «Динамо» проведет в субботу в Харькове, где встретится с новичком Премьер-лиги, командой «Металлист 1925». А уже в ближайший вторник киевлянам предстоит старт в групповом турнире Лиги чемпионов.