Миралем ПЬЯНИЧ: «Теперь мы обязаны набирать очки в Украине»

Хавбек сборной Боснии и Герцеговины – о ничьей в матче с Казахстаном

  • 08.09.2021 15:42
  • 449 просмотров
  • 2 комментария
Миралем ПЬЯНИЧ: «Теперь мы обязаны набирать очки в Украине»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Миралем Пьянич

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич прокомментировал ничью 2:2 с Казахстаном в отборе на чемпионат мира-2022:

«Это большая ошибка, добавить тут нечего. Мы потеряли дома два очка. У нас было много возможностей, и мы ими не воспользовались. Таков футбол, соперник может наказать за любой шанс. Конечно, с Казахстаном играть нелегко, но если мы хотим быть в числе первых двух команд в турнирной таблице, должны обыгрывать Казахстан дома.

Особенно учитывая результат с Францией, мы надеялись на другой результат. Не то чтобы мы плохо сыграли, но мы просто не рисковали. Через месяц нас ждут выездные матчи в Казахстане и Украине, мы обязаны там набирать очки».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    vitaha33
    online
    vitaha33, 08.09.2021 15:48
    0
    Спорт юа, несормно користуватись гугл перекладом на рідну мову? Це зашквар!!!!
    Ссылка
    and vik
    online
    and vik, 08.09.2021 15:47
    +1
    повинні обігравати Казахстан будинку.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности