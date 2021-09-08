Миралем ПЬЯНИЧ: «Теперь мы обязаны набирать очки в Украине»

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич прокомментировал ничью 2:2 с Казахстаном в отборе на чемпионат мира-2022:

«Это большая ошибка, добавить тут нечего. Мы потеряли дома два очка. У нас было много возможностей, и мы ими не воспользовались. Таков футбол, соперник может наказать за любой шанс. Конечно, с Казахстаном играть нелегко, но если мы хотим быть в числе первых двух команд в турнирной таблице, должны обыгрывать Казахстан дома.

Особенно учитывая результат с Францией, мы надеялись на другой результат. Не то чтобы мы плохо сыграли, но мы просто не рисковали. Через месяц нас ждут выездные матчи в Казахстане и Украине, мы обязаны там набирать очки».